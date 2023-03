Sváb Márton Attila tizedes útja a mundérig 2018-ban kezdődött. A fiatal, akkor még 24 éves férfi műveleti tartalékosként kezdte pályafutását a Miskolci Toborzó Irodában, majd 2019-től szerződéses katonaként erősíti az iroda állományát. A tizedest mindig is vonzotta ez a pálya. A nagybátyja mesélt neki sokat a seregről, aki őrmesteri rendfokozatig jutott a ranglétrán, sorkatonai szolgálata alatt, ami akkor még kuriózumnak számított – mesélte Sváb Márton Attila.

„Ő egy nagyon korrekt és emberséges férfiként él bennem” - mondta a tizedes. A külföldi szolgálat gondolata pedig már akkor foglalkoztatta. 2022-ben, a kiutazás előtt 8 hónappal, felvette a kapcsolatot a hazai alakulatokkal és utánajárt, melyik szervezet adja a missziós kontingenst abban az évben. Így jutott el a tatai 25. Klapka György Lövészdandár 11. Harckocsi Zászlóaljig. A kórházi-, illetve a határszolgálat után egy nemzetközi feladatvállalás lehetősége körvonalazódott, amiből nagyon sok tapasztalat gyűjthető – gondolta a katona. „Az otthontól való távolmaradás különböző mértékben viseli meg az embereket, engem annyira nem, mert már volt ilyenben részem például a kórházi szolgálatnál, amit Vácon teljesítettem, akkor csak kéthetente jártunk haza, igaz az belföld, de az érzés hasonló” – mondta Márton.

A tatai felkészítés

A két és fél hónapos tatai felkészítés tavaly május közepétől július végéig tartott, ahol megkapta, hogy melyik századnál és milyen beosztásban fog majd kinti szolgálata alatt kerülni, „én az első század első szakasz géppuskásként kerültem be. Ehhez itthon megalapozták a tudásunkat, hiszen kaptam felkészítést fegyverismeretből, rendszeresek voltak a lőgyakorlatok, de többek között a tömegoszlatást is gyakoroltuk. A missziós felkészítés második felében kerültem át a mesterlövész raj gépjárművezetőjének az első századba és utána már mesterlövész felkészítést kaptam, a kint használatos fegyverek megismerésével. Nagyon sokat számoltunk, a távolságok és a röppálya miatt, szélsebességet és hasonlókat”- mondta a tizedes. Sváb Márton Attila szerint sok mindenre felkészítik az embert, viszont vannak olyan dolgok, melyekkel csak kint találkozik. A kiképzés mellett ez az időszak arra is jó volt számukra, hogy az összeszoktassák az állományt is, hogy csapatszinten tudjanak működni, gondolkodni, hiszen ők az ország különböző helyeiről érkeznek és össze kell szokniuk. „Júliusban vége lett a felkészítésnek, majd augusztusban szabadságoltatás következett és szeptember elsején indultunk ki Koszovóban a Kecskeméti Repülőbázisról”- mesélte Sváb Márton Attila kiutazásának részleteit.

Irány Koszovó

„A külföldi szolgálatról még hallomásból sem volt információm, hiszen az irodából csak egy ember teljesített még missziós feladatot, évekkel ezelőtt. Így senkitől nem tudtam informálódni. A tataiak 2020-2021-ben már voltak kint, az már reálisabb képet festett, de tudni kell, hogy minden misszió más” – mondta a tizedes. Az egész kontingens körülbelül 400 főből áll, 2 század és a kiegészítő állomány.

„A szállásunk Pristina mellett 20 kilométerrre volt, Camp Novo Seloban, egy konténerszálláson, két fős körletekben, egy szinte mindennel felszerelt, kényelmes konténerlakásban. Az első hónap a feladatok átvételével zajlott és beillesztő foglalkozásokkal. Majd októbertől teljesen átvettük a feladatokat. Egy hét kiképzés egy hét járőrözés és ez mindig váltakozott, a két század között. Egy nap úgy zajlott, a kiképzéses heteken, hogy reggeli után testnevelés, majd elméleti vagy gyakorlati foglalkozások következtek. Nagyon sok lövészet, konvojgyakorlat és váratlan helyzetre való felkészítés volt” -részletezi a katona. Kintléte alatt a csapatot meglátogatta a köztársasági elnök, a vezérkari főnök és a honvédelmi miniszter is. KFOR (NATO biztosította békefenntartó, béketámogató misszió, több nemzeti, nagy létszám jelenlétével biztosított erő a térségben, azzal a céllal, hogy ne alakuljon ki fegyveres konfliktus) misszióban 26 éve vannak kint magyar katonák a térségben. „A vidéket albánok és szerbek lakják, és a két nemzet szembenállása a mai napig fennáll, ezt a béketámogató járőrözéssel, jelenléttel próbáljuk enyhíteni. Az ott élő etnikumok nehezen alkalmazkodnak egymáshoz, az ebből adódó feszültséget katonai jelenléttel igyekszünk oldani. Ebben áll ennek a feladatnak a nehézsége is – tájékoztatott Sváb Márton Attila tizedes.