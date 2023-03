Elsőként kiemelte, hogy az úrihímzés hagyománya és kortárs hímzőműhelyekben való továbbélése tavaly felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe. A muzeológus az egyik legrégibb, fennmaradt emléket is bemutatta az előadása során. Ez egy a sárospataki Református Kollégium gyűjteményében található, úrihímzéses terítő volt, amelynek a közepén szerepel az 1548-as évszám. Az úrihímzés a 16. század derekán kialakult egyedülálló magyar hímzőstílus. Jellegzetességei a sajátos öltéstechnika, a finom alapanyag, hímzőfonál, a nyugati és keleti hatásokat magába foglaló összetett mintakincs – mondta Viszóczky Ilona. Nemesi, főúri udvarházak ünnepi textíliái és egyházi, jellemzően a református egyház liturgikus textiljei készültek ezzel a technikával. Viszóczky Ilona a történelmi áttekintés után kitért az úrihímzés hagyományát ma is éltető hímzőkörök munkájára is.