Kulturális napot tartottak a Földes Ferenc Gimnáziumban, ami az iskola egyik legnépszerűbb rendezvénye. Az országosan is elismert gyakorlat 27 kategóriájából a néprajz és történelem pályázatokat készítő diákok legjobbjai tartottak szerda délután előadást.

Borza Liliána az 1956-os forradalom edelényi eseményeiről szólt, Polgár Nina a „Visegrádi négyek” múltjáról és jelenéről tartott remek összefoglalót. Földesi Boglárka pályamunkája az oral history módszerével készített családkutatás volt. A dédnagymamájával, a 93 éves Anna nénivel készült életútinterjú legfontosabb állomásait mutatta be. Tóth-Lovász Sára asszonysorsokat feldolgozó pályamunkájából adott ízelítőt. Készültek még pályamunkák a világjárványok történetéről is. Sok dicséretet, több bronz és ezüst minősítést is adott a tanárokból és diákokból álló zsűri, számolt be az eseményekről Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, a Földes Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettese.