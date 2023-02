Az áldozatok napja alkalmából rendezett ünnepséget, „Vigyázzunk egymásra!” mottóval az Igazságügyi Minisztérium Miskolci Áldozatsegítő Központja és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége (NYÉSZ) 2023. február 22-én, szerdán Miskolcon a Vármegyeháza dísztermében. Az alkalmon azokat a nyugdíjas önkéntes segítőket köszöntötték, akik a Miskolcon, Kazincbarcikán és Ózdon meghirdetett áldozatsegítő képzésben vettek részt. Zenei műsorral közreműködött a Tapolcai Kerek Kórus, Kerek Judit, a Miskolci Idősügyi Tanács titkára karvezetésével és dr. Romhányi Róbert zongorakíséretével. A rendezvényt Lukács-Pete Mária a NYÉSZ elnöke nyitotta meg.

Összetett feladat

„Február 22. a bűncselekmények áldozatainak világnapja. Az Európai Tanács 1990-ben ezen a napon tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját. Azóta számos országban és 1993 óta hazánkban is ez az áldozatok napja – mondta köszöntőjében Szabó Emil, az esemény moderátora, a NYÉSZ Felügyelő Bizottságának tagja. „A létfeltételek romlása törvényszerűen eredményezi az időseket érintő bűncselekmények megszaporodását. Ezek megelőzése és megoldása összetett feladat, amely jogalkotási, rendvédelmi, szociokulturális és gazdasági területeket egyaránt érint. Ehhez országos és területi szervezetek jöttek létre.”

Hatékony a kortárs segítés

Az áldozatok európai napján a segítőiket is ünnepeljük.

„Ma már nemcsak azokat tekintjük áldozatnak, akik közvetlen érintettjei, tehát a sértettjei egy bűncselekménynek. Hanem azokat a családtagokat, vagy a sértett környezetében élőket, akiket a bűncselekmény hátrányosan érint” – fejtette ki előadásában dr. Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. „Varga Judit igazságügy-miniszter 2019 óta új szemléletet hozott az áldozatsegítő munkába. A nyomozás során a rendőrség átadja az áldozatsegítő központoknak a sértettek adatait. Így már nem az áldozatoknak kell felkeresnie az állami áldozatsegítés munkatársait, hanem mi keressük őket, ha nem utasítják vissza a segítséget. Az áldozatsegítés pótolhatatlan munkatársai a pszichológusok. Továbbá az időskorú kortárs segítő önkéntesek is, hiszen ők jól ismerik azokat, akik áldozattá válhatnak, ugyanis többségében szépkorúak. A jó áldozatsegítésnek lehet olyan hatása is, hogy megelőzi az áldozattá válást. Az Igazságügyi Minisztérium két év alatt országos hálózatot épít ki az áldozatsegítő koordinációs központok tekintetében, amelyek már 15 vármegyében elérhetők most is. Ezek szlogenje és legfontosabb üzenete, hogy van segítség.”

Központ aktív időseknek

A vármegye önkormányzata az elmúlt években nagy hangsúlyt helyezett az egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztésére.

„A nyugdíjasokat érő erőszakos bűncselekmények áldozatainak évek óta komplex segítséget nyújt az Igazságügyi Minisztérium által működtetett Miskolci Áldozatsegítő Központ az egész vármegyében, többek között a mintegy 5000 tagot számláló vármegyei nyugdíjas szervezettel együttműködésben” – hangsúlyozta beszédében dr. Schirger György, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Közgyűlésének jegyzője. „A vármegye önkormányzata az előző fejlesztési időszakban egészségügyi, szociális alapszolgáltatások fejlesztésére, a társadalmi együttműködés erősítésére több mint 6 milliárd forintot juttatott a településeknek az operatív programon keresztül. Megújultak az orvosi rendelők, korszerűsödött a védőnői szolgálat és az idősellátás. Aktívak voltunk az Interregh Szlovákia-Magyarország együttműködési programban is. Ennek keretében tavaly létrehoztuk az Aktív Időskor Központunkat. 2021 és 2027 között már 6,7 milliárd forint áll rendelkezésre a vármegye településeinek továbbfejlesztésére az egészségügyi, és szociális alapszolgáltatások, valamint a közösségek fejlesztése terén.”

Mindig van segítség

Doszpoly Orsolya a Miskolci Áldozatsegítő Központban folyó munkáról beszélt.

„Sokszor tapasztaljuk, hogy az áldozatnak arra van szüksége, hogy elfogadják a problémájával együtt, megértsék, ne kezeljék le, ne hiteltelenítsék azt, amit elmond és ne hibáztassák azért, ami vele történt. A Miskolci Áldozatsegítő Központ munkatársaival azon dolgozunk, hogy ezt a bizalmi légkört tudjuk az áldozatok számára biztosítani” – számolt be Doszpoly Orsolya. „Ehhez a feladatellátáshoz kérjük a segítséget az önkéntesektől, hogy ott, ahová mi már nem érünk el, legyenek a meghosszabbított kezünk, fülünk és szemünk. Öt éve nyitottuk meg a kapuinkat és a NYÉSZ-szel jó együttműködést alakítottunk ki a kezdetektől. Tagjaik közül sokan jelentkeztek áldozatsegítő képzéseinkre, ahol Méhész Attila kollégámmal együtt vettünk részt. Ma a tanúsítványok átadásával lezárult a kortárs segítő képzés. Viszont hamarosan meg fogom keresni a résztvevőket, hogy ki az, aki szívesen válna az Igazságügyi Minisztérium önkéntesévé. Az ő feladatuk az lenne, hogy a társadalom minél több tagjához eljuttassák az üzenetünket, hogy van segítség.”

Fontos a bűnmegelőzés

A rendőrség fontos feladatai a bűnmegelőzés és az áldozatok védelme.

„Ebben a komplex rendszerben, ami több szakterületet átölel, a rendőrségnek sajátos szerepe van” – emelte ki dr. Korpás Lajos rendőr alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztályának vezetője. „Néha nagy kihívás hárul ránk amiatt, hogy amellett, hogy a bűncselekmény elkövetőit igyekszünk felderíteni, próbáljuk védeni a bűncselekmény áldozatait is a bűntető eljárás okozta lelki megrázkódtatástól. Különösen igaz ez az időskorú sértettekre, hiszen ők életkoruknál fogva jobban ki vannak téve bűncselekményeknek. Ezt követően pedig próbáljuk reparálni és kárpótolni azokat a sérelmeket, amelyeket a bűncselekmény okozott. A rendőrség másik nagy feladata a bűnmegelőzés. Célunk, hogy tudatosítsuk mindenkiben, hogy bárki válhat bűncselekmény áldozatává, de ez jó eséllyel elkerülhető. Törekszünk rá, hogy a potenciális áldozatoknak megtanítsuk, hogy milyen magatartásformákra van szükség ahhoz, hogy ne váljanak áldozattá. A rendőrség ehhez önmagában kevés, mert ehhez több szervezet együttműködésére van szükség.”