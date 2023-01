Hosszúnak tűnt, amikor még előtte voltunk, de utólag kiderült, lehetett volna hosszabb is, mármint a téli szünet. A gyerekek nagyon várták és a pihenés része is teljesült. De az időjárás se nem volt ünnepi, se nem volt téli. A szabadban tölthető programoknak, mondjuk úgy: a téli sportoknak nem kedvezett. Egy jó szánkózás a domboldalon pedig nagyon hiányzott. Ehhez a szomszéd országok hegységeibe kellett (volna) utazni.

Nálunk nem hogy utazás, de még a lakás elhagyása sem valósult meg a téli szünet nagy részében a bárányhimlős gyerek miatt, így végül is jól is jött a hosszabb szabadság. Nézzük a jó oldalát: legalább nem maradt ki az iskolából. Közel a félév vége és vár az iskolásokra még néhány dolgozat, szóval rögtön belecsöppentek a munka legjavába. Lazítani újra majd csak a félév után lehet, egy kicsit. Ez nem csak a diákokra, a tanárokra is igaz, akiknek még az is a feladatuk, hogy felrázzák a tanulókat, mint a kis mackókat - több mint kéthetes - „téli álmukból”.