Értékelte a tavalyi esztendőt Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke a vármegyeháza dísztermében, bemutatva a vármegye előző éves teljesítményét, beszélve az előttük álló feladatokról. Köszöntőt mondott az esemény díszvendége, dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter.

Sikeres tárgyalások után

Választások után vagyunk hiszen a 2022-es év abból a szempontból is különleges volt számunkra, hogy országgyűlési választásokat tartottak, új kormány alakult, amely szerencsére nem volt annyira új. Mégis új feladatokat jelentett, hiszen az új kormány feladata többek között az volt, hogy feloldja a patthelyzetet, amely már korábban kialakult és egészen addig lehetetlenné tette, hogy Magyarország hozzáférjen az európai uniós forrásokhoz - idézte fel a miniszter. A decemberig tartó tárgyalások során sikerült ezeket a megegyezéseket, megállapodásokat megkötni és ennek következtében megnyílt a lehetőség az uniós források folyósítása előtt. Azt, hogy ez nem annyira gördülékeny és sima, azt már akkor is sejtettük, hiszen gyakorlatilag naponta, hetente merülnek fel olyan újabb kifogások vagy aggodalmak, amelyek adott esetben nehezítenék az uniós forrásokhoz való hozzáférést - fejtette ki. Mindez azonban múló epizód, még ha időnként találkozunk is újabb és újabb fordulatokkal. Hiszen ami talán a legfontosabb az elmúlt év eseményei közül: hogy most már megvannak a megállapodások, az európai uniós források elérhetőek Magyarország számára és reményeink szerint annak sem lesz akadálya, hogy teljes egészében elérhetővé váljanak – mondta dr. Navracsics Tibor. Az új kormány az új tárcaelosztással új megközelítést is hozott az ügyek intézése, a fejlesztéspolitika és jövőre vonatkozó elképzeléseket illetően - hangsúlyozta. Azt láthattuk, hogy a 2004-es csatlakozásunkat követően a források bevonásával is az ország jelentősen tudta csökkenteni lemaradását, különösen az elmúlt tíz évben az Európai Unió átlagához képest. É ma már elmondhatjuk azt is: vásárlói paritáson mérve nem csupán a közép-európai országok lemaradását hoztuk be és csatlakoztunk az unió átlagához, hanem olyan, nálunk régebbi uniós tagállamokat meg tudtunk előzni, mint például Görögország és Portugália. Sikeres a felzárkózási folyamat. De azt is láthatjuk, hogy ez a folyamat nem egyenlően és nem egyenletesen érinti a régiókat. És meggyőződésem szerint 2023 és 2024 egyik legfontosabb feladata annak a módszernek és lehetőségnek a megtalálása, amely azt a regionális szakadékot csökkenti, amely ma Magyarországot jellemzi. Ennek nyilvánvaló bizonyítéka az, hogy miközben a főváros az EU átlagának egy főre eső GDP-jét tekintve 250 százalékon áll addig az Észak-alföldi régió, mint a legkevésbé fejlett térség ugyanezen mérőszám 49 százalékát tudhatja a magáénak - mutatott rá a területfejlesztési miniszter. Dr. Navracsics Tibor felhívta a figyelmet arra is, hogy ez a versenyképesség komoly gátja és ennek a feladatnak a megoldása országos összefogást igényel. A politikai, szakmai és helyi civil közösségek együtt gondolkodására van szükség. Ebben kiemelte azoknak az új szereplőknek - az egyetemeknek és gazdasági kamaráknak - a fontosságát, amelyek a régióbeli gazdasági növekedés motorjai tudnak lenni, és amelyek össze tudják fogni a helyi vállalkozókat, megfogalmazzák az érdekeiket és konstruktív javaslatokkal egészíthetik ki a minisztérium által felvázolt képet. Ha itt a vármegyéről például valami speciálisat, mélyet és alaposat akarunk tudni, a Miskolci Egyetemhez kell fordulnunk, mert ők azok, akik a legmegbízhatóbb tudással rendelkeznek - fogalmazta meg. A következő évek feladata lesz az erre az elvre építő fejlesztéspolitika kidolgozása lesz - tette hozzá. Összegzésül kifejezte reményét, hogy a kötelezettségek teljesitése nyomán nem lesz akadálya a most még zárolt uniós források felhasználásának sem.

Bánné dr. Gál Boglárka

Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke részletes előadásában elmondta: a korábbi évértékelőkre a pandémia miatt nem volt lehetőség. Így több évet áttekintve számol be az elvégzett munkáról. A vármegye paramétereinek ismertetését követően kifejtette: túlzás nélkül állítható, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ipari múltja, gazdasági, infrastrukturális és társadalmi lehetőségei, valamint változatos természeti és kulturális adottságai nagyszerűek. Ezért volt szükség azokra a fejlesztési forrásokra, amelyeket igénybe vettek - hangsúlyozta. Összegzésében áttekintette a különféle pályázati típusok eredményeit, bemutatva a megvalósult fejlesztéseket, a társadalmi és humanitárius tevékenységet. Szó esett a jelenleg futó és indulás előtt álló pályázatokról, melyek részletes bemutatására visszatérünk.