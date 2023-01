Bár január elsejétől az autósoknak nem muszáj maguknál tartaniuk az autó forgalmi engedélyét és a jogosítványt, vannak esetek, amikor jobb, ha nálunk van. Például a baleseteknél.

A rendőrség és a biztosítók érdeke eltérhet: a rendőrök abban bíznak, hogy az új évben kevesebb balesethez kell majd kivonulniuk. Sokat segít ilyenkor a pontosan, szakszerűen kitöltött kárbejelentő, vitás esetekben pedig a rendőri jegyzőkönyv – fogalmazott Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének szóvivője. „A balesetben érintettek a helyszínen kötelesek átadni egymásnak a személy-, a gépjármű-, és a biztosítási szerződés azonosításához szükséges adatokat. Ehhez nem feltétlenül kell, hogy nálunk legyen a forgalmi vagy a jogosítvány. Viszont, ha egy baleset során a károsult vagy a károkozó nem tudja a szükséges adatokat megadni, úgy a felek hívhatnak rendőrt annak érdekében, hogy valós adatok kerüljenek a kárbejelentőre” – mondta a MABISZ szóvivője. Arra is rámutatott: rendőrt csak akkor kell hívni, ha személyes sérültje van a balesetnek.

Kárrendezésnél fontosak a pontos adatok

Ha nem megfelelő adatok adunk meg, s azok jutnak el a biztosítókhoz, akkor a kárrendezési eljárás indokolatlanul hosszan elhúzódhat. A pontosabb adatok megadásához az elektronikus kárbejelentő applikációt javasolja a szakember.

„Nehézséget jelenthet, ha kölcsön-, vagy lízingelt a gépkocsi, valamint a baleset felelősségének megállapítása körüli vita. A rendőrségi nyilvántartásban ezek az adatok elérhetőek. A személyazonosságot igazoló okmánynak egyébként is a járművezetőnél kell lennie, úgyhogy azzal a személy igazolhatja magát, a gépkocsi rendszáma pedig adott” – mondta Kovács Kázmér, a Magyar Autóklub Jogi Bizottságának elnöke. Hozzátette: a külföldieknek hazánkban továbbra is maguknál kell tartaniuk a forgalmi engedélyt és a jogosítvány, a magyar autósoknak külföldön kell erre továbbra is figyelniük.

Kovács Kázmér kiemelte, a kölcsön- vagy lízingelt autók esetében lennie kell továbbra is a sofőrnél igazolásnak, hogy vezetheti a kocsit, mert ez 2023-tól nem lekérhető a központi adatbázisból.