Mint korábban írtunk róla: húsz hattyú pusztult el a napokban a Sárospatak melletti Berek-holtágon, kettőt közülük a szakhatóság megvizsgált.

Aros János Sárospatak polgármestere közösségi oldalán tette közzé, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vizsgálata mindkét vizsgált elhullott hattyúban kimutatta a madárinfluenza H5N1 altípusát.

A hatósági vizsgálat szerint az magas patogenitású, így nagy valószínűséggel a súlyosan fertőző vírus okozta az állatok pusztulását.

Idén még nem volt tömeges elhullás

A hatóság felhívta a figyelmet, hogy ez az eset is mutatja, hogy a „vírus vadon élő madarakban is jelen van, így kiemelt fontosságú a baromfitelepeken a vadmadarak elleni védekezés”. A Nébih a jelenlegi járvány idején még nem tapasztalta a vadon élő madarak tömeges elhullását, de korábban igen, akkor is hattyúknál.