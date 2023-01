Veres Pál, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere tavaly júliusban jelentette be, hogy elkészült Miskolc következő hétéves fejlesztési terve, a fejlesztések alapjául szolgáló Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS), amelyben rögzítették, hogy a városnak emberközeli fejlesztésekre van szüksége, olyan fejlesztésekre, amelyek középpontjában a miskolci emberek és a miskolci közösségek állnak.

Indulhat a konkrét tervezés

A fontos tervezési alapdokumentumot elfogadta a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat és a Miniszterelnökség is, ami azt jelenti, hogy megkezdődhet a 2021-27-es uniós költségvetési ciklus Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) révén elnyert 31,8 milliárd forint elköltésének konkrét előkészítése. Veres Pál, Miskolc polgármestere sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az FVS-re épülő programtervek és a leendő beruházások stratégiai szintű előkészítésére 120 millió forintot nyert el Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata decemberben. Ez lehetőséget ad arra, hogy a 2021-2027 uniós fejlesztési időszak operatív programjainak forrásaihoz Miskolc városa is mihamarabb hozzáférhessen.

A tervezett fejlesztési irányokról és ütemezésről Veres Pál polgármester és Szopkó Tibor alpolgármester elmondta, hogy látványberuházások helyett olyan fejlesztéseket képzelnek el, amelyek a városban élők mindennapjait segítik.

Célpontban az életminőség

A TOP Plusz révén Miskolc, mint kiemelt város részére elfogadott fejlesztési keret nagyjából megegyezik az előző fejlesztési ciklusban a város által felhasznált összeggel. A megyei, regionális fejlesztési koncepciókban Miskolcot olyan városként tüntették fel, amely a megye, tágabb terület tudásbázisa, gazdasági és innovációs központja. A fejlesztési tervek egy része is ezen irányvonal mentén készül el.

A stratégiai tervek elkészülte és elfogadása nyomán ezt követően megindult a konkrét projektek, fejlesztési tervek előkészítése.

Veres Pál polgármester elmondta, hogy szeretnék, ha a város egyes lakóterületei olyan önálló városrészi központtokkal gazdagodnának, amelyek az ott élők életminőségét javítják. Ezzel kapcsolatban már megszondázták az ott lakókat is és az ő igényeiknek megfelelően alakítják ki a konkrét terveket.

Az induló TOP Plusz programban mindenképpen helyet kap az Avas és környezete további fejlesztése, amelyet harmonizálni szeretnének a már befejeződött, illetve most kezdődő avasi fejlesztési projektekkel.

Átnyúló projektek

Nem felejtődött el a főtér-projekt sem, szeretnék egyenesbe tenni a Szent István tér olyan átalakítását, amelynek révén egy olyan területe jönne létre Miskolcnak, amely méltó egy ilyen léptékű város igényeihez.

Szopkó Tibor alpolgármester jelezte, hogy jelenleg még több olyan miskolci fejlesztési projekt is folyamatban van, amely az előző ciklusban kezdődött el és a végrehajtás, befejezés átnyúlik mostanra. Ilyen a Horváth tetőn megépült szabadidőpark is.