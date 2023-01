Szombaton még időnként előbukkant a nap a felhők mögül, de az elkövetkező napokban már ne nagyon számítsunk napsütésre, felhős lesz az idő, erős széllel. A komolyabb csapadékzóna hétfőn érkezik, ekkor már nagy az esély havas esőre, a magasabban fekvő, hidegebb helyeken havazásra is. A következő napokban is nagyjából ez marad a helyzet, sok csapadék várható, ami akár jelentősebb havazás formájában is megjelenhet.