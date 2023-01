Az új fejlesztések keretében 800 négyzetméteren folytatódott az úthálózat térkövezése, és tengerimalac-kifutó is épült tavaly.

Az állatkert főszereplői azonban természetesen maguk az állatok - írják. A tavalyi évben több mint 80 kisállat született. A Bennett-kenguru csapat sosem látott mértékben gyarapodott, hiszen tavasszal öt erszényből is kiskenguruk fejei tekintgettek kifelé. Különösen jelentős a három David-szarvas és a két európai bölényborjú születése, mert ezt a két fajt az állatkertek mentették meg a teljes kipusztulástól. Az Afrika-ház főemlősei, a huszármajmok és az örvös mangábék csapatában is világra jött egy-egy kölyök. A 2021-ben bemutatkozott oroszlán csapatban pedig az első évet követően tavaly is három trónörökös jött a világra. Születtek fehérfarkú sül, szurikáta és nagy mara kölykök is, keltek nandu és kéktorkú tragopán csibék, de a leopárdgekkók száma is gyarapodott utódokkal.

Forrás: Miskolczoo

A szaporulaton kívül közel 60 új lakó költözött az állatkertbe 2022-ben. Ennek nagy részét ugyan a Budapesti Állatkertből érkezett tengerimalacok és kéregutánzó sáskák tették ki, de Berlinből érkezett egy közép-ázsiai gímszarvas bika, Németországból költözött egy Goffin-kakadu, és huszármajom érkezett Csehországból, mindegyiküket a jövőbeni szaporulat reményében szerezték be. Reményeik szerint az újonnan párba állt, a szabad természetben kritikusan veszélyeztetett Liszt-majmocskák létszáma is gyarapodik. Azhar, a perzsa leopárd szintén azért költözött Augsburgból Miskolcra, hogy Tareca újdonsült férjeként hozzájáruljon ennek veszélyeztetett fajnak a sikeres megőrzéséhez.

2022-ben újra korlátozások nélkül rendezhettek programokat. Közülük is kiemelkedő érdeklődésre tartott számot augusztus 20-án az állatkert születésnapja, továbbá a már hagyományos esti, sötétedés utáni programok, az Állatkertek Éjszakája és a Halloween Est, valamint az Útlevél a Mikuláshoz elnevezésű rendezvény is.

Egyre népszerűbb az állatkertben a jelképes örökbefogadás, tavaly így több, mint 100 örökbefogadó szülő lett. A legnépszerűbb állatok hagyományosan a gyűrűsfarkú makik, a mosómedvék, a szibériai tigrisek és az oroszlánok, de örökbefogadó szülőre leltek a guanakók, a tőkés récék és a leopárdgekkók is.

Az állatkert idén ünnepli megnyitásának 40. évfordulóját.