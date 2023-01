Nem újdonság azok számára, akiknek gyermeke közösségbe jár, hogy az őszi-téli időszak a vírusos fertőzések időszaka, melyek főként a légutakat érintik, most azonban az enyhe tél miatt olyan baktérium okozta betegség is felütötte a fejét, amely nem jellemző általában a januárra.

A decemberi és januári időnként 8-10 fokos hőmérséklet miatt sokkal gyakoribbak a vírus infekciók, de sajnos a bakteriális infekciók is a gyerekek körében – emelte ki dr. Simon Réka gyermekorvos. A késő őszre, illetve kora tavaszra jellemző kórokozók fordulnak elő. Ennek egyik jele, hogy az utóbbi hetekben nagyon sok a bárányhimlős gyermek, pedig a szezonja inkább az október vége, november eleje. Azon túl, hogy sok esettel találkozhatunk az orvosi rendelőkben még az is jellemző, hogy súlyos lefolyású a betegség. Nagyobb gyermekeknél akár idegrendszeri tünetek is előfordulnak – jegyezte meg a doktornő.

Hozzáfűzte: vírus ellenes és immunerősítő terápiát kell alkalmazni ilyenkor, nem elegendő a láz csillapítása. Amelyik gyermek rendelkezik bárányhimlő elleni oltással, ott is előfordulhat, hogy elkapja, de nem lesz magas láz, sokkal enyhébb lefolyású lesz a betegség és nem veszélyezteti szövődmény a kis pácienst.

Már jóval enyhébb

A másik, ami még mindig előfordul a kicsik körében, a Covid-19 vírus, amely most inkább enterális tünetekkel jár. Hányingert, hányást, híg székletet okoz a fertőzés első három napjában, majd azt orrfolyás, torokkaparás, köhögés válthatja fel. Azonban sokkal enyhébb formáját mutatja a vírus, nem viseli meg annyira a gyermekeket, mint korábban – tudatta a gyermekorvos.

Nem tűnt el

Sajnos újra visszatért az influenza is, amely a gyermekek esetében többnyire 5-6 napig tartó nagyon magas lázzal jár. Emellett ízületi és végtagfájdalmakra, fejfájásra is panaszkodnak a betegek. A gyógyulás akár két hétig is eltarthat. Ráadásul a gyermekek után a család minden tagját ledönti a lábáról, az időseket pedig különösen veszélyezteti – hangsúlyozta dr. Simon Réka. Az influenza elleni oltás létjogosultsága vitathatatlan, amennyiben novemberben vagy decemberben megkapta a páciens. Őket elkerüli a betegség.

Lassan és keveset, de inni kell

Kifejezetten a nyárra jellemző a hányással, hasmenéssel járó vírusok terjedése, de azzal is sokan keresik fel a gyermekorvosi rendelőt és magas lázról számolnak be a szülők. Ilyenkor a legfontosabb a folyadékpótlás a kiszáradás veszélye miatt. A hányinger csillapítása után lassan, fokozatosan kell itatni és diétásan etetni a gyermeket. Közben pedig pro-biotikumot kell adni neki még a fertőzést követően is legalább 14 napig a bélrendszer helyreállítása miatt – vélekedett a gyermekorvos.

Nem kell megijedni tőle

Ami szintén nem jellemző a télre, a kéz-láb-száj betegség, de mégis az egész decembert végigkísérte. A szindrómát egy Coxsackie-vírus okozza, amelynek azonban nagyon sok szerotípusa van és tévhit, hogy aki egyszer elkapta, az többet nem betegszik meg. Sajnos akár kétszer-háromszor is találkozhat vele a gyermek életében – mondta a gyermekorvos. Úgy is ismeretes az állapot, hogy „három napos láz”, hiszen először semmilyen tünet nincs, csak a láz. Majd afták jelennek meg a szájban, végül a lázat követően a vírus fertőzés okozta apró piros pontszerű kiütések, melyek a tenyéren és talpon is előjönnek, illetve a száj körül. A betegség nagyjából egy hétig tart. Természetesen ilyenkor sem mehet közösségbe a gyermek. Az afták fájnak, ezért fájdalomcsillapító oldatot, torokfertőtlenítőt, továbbá gyulladáscsökkentőt is adnak ilyenkor. De antihisztamint is kaphat a kiütések elvakarásának megelőzésére. Az immunrendszer normál működéséhez elengedhetetlen a C-, és D-vitamin pótlása, ezt bármely vírus fertőzés ellen lehet alkalmazni.

Nem csak vírus okoz lázat

Amit pedig nem vírus, hanem a Streptococcus baktérium okoz és szintén furcsa a tél közepén való megjelenése, az a tüszős mandulagyulladás – hangsúlyozta a gyermekorvos. Szintén magas láz kíséri és a láztalan periódusban is rosszul érzi magát a gyermek. Ebben az esetben mindig antibiotikummal kell kezelni a kis beteget, mert a terápia nélkül nagyon komoly szövődményei lehetnek, mint például a szívbillentyű-gyulladás. Ezt pedig mindenképpen el kell kerülni – tette hozzá dr. Simon Réka.