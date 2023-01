A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az együttműködő szakmai szervezetekkel, egészségügyi szolgáltatókkal együttműködve 2010 óta szervezi meg szakmai versenyeit. A versenyszervezés eddigi eredményeire, tapasztalataira és az együttműködő partneri hálózatra, valamint az időközben kialakult országos szakképzési infrastruktúrára tekintettel meghirdették a „Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Versenyt”. Az alapápolás-gondozás, elsősegélynyújtás alapismeretek – valamennyi szakma részére ismeretkör – vármegyei döntőjét kedden tartották. A megmérettetésre Sátoraljaújhelyből és Miskolcról, a szakképzési területről érkeztek a versenyzők.

Fontos szerepben

A verseny megnyitóján dr. Révész János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója elmondta: a kórház dolgozóinak a 40-45 százalékát teszi ki a szakdolgozói létszám, nélkülük az egészségügyi munka nem képzelhető el, éppen úgy épül az orvosokra, szakdolgozókra, mint azokra, akik a különböző háttérszolgáltatásokat nyújtják. Felhívta a figyelmet a versenyzés fontosságára, amely egy mércét, segítséget biztosít ahhoz, hogy minél magasabb színvonalú legyen a hétköznapi munka is, hangsúlyozta a főigazgató. A megméretés során a versenyzők három fordulóban mérik össze tudásukat. A döntő gyakorlati versenytevékenység, ennek során a versenyzők beteg nélküli szituációs feladatot végeznek el, a feladathoz tartozó tevékenységeket mutatják be szimulációs eszközök használatával és szükség esetén imitátorok bevonásával. A verseny célja – egyebek mellett – az egészségügyi szakmák társadalmi presztízsének növelése, a szakképzés vonzóvá tétele a szakmák bemutatásának segítségével, ezzel is elősegítve a pályaválasztó fiatalok pályaorientációját – tudtuk meg.