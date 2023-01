Évnyitó ünnepséget tartott hétfőn a mezőkövesdi önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mezőkövesden. A meghívott vendégek között ott voltak a térség vállalkozói, cégtulajdonosai, ügyvezetői, civil szervezeti és a BOKIK képviselői.

– Mozgalmas év áll előttünk – kezdte évértékelő beszédét Tállai András, a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. – Azokat a hatásokat, amelyek értek és érnek bennünket, mindannyiunk tapasztaltuk. Keletről a háború, nyugatról a szankciók és azok gazdasági hatásai, délről pedig a migráció nyomasztotta országunkat. A legfontosabb feladat, hogy ebből a szorításból meg kell próbálni kihozni a magyar embereket, a családokat, a vállalkozásokat. Támogatni kell őket, és megtalálni a megoldásokat stabil költségvetéssel, biztonságos értékpapír-kibocsátással, a nyugdíjak védelmével és az adóterhek lehetőség szerinti csökkentésével – hangsúlyozta Tállai András.

Rövid nemzetközi áttekintés után kitért Magyarország Európai Unióval való vitájára.

– Ez a vita nem arról szól, hogy az EU-t támadjuk, hanem arról, hogy Magyarország érdekeit védjük és képviseljük. Ezt sajnos más országok nem merték vagy nem tudták megtenni – fogalmazott a miniszterhelyettes.

Jelentős fejlesztések

Dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere jelezte: a város vezetése minden év elején átgondolja, hogyan sikerült az előző év, mi történt a településen, milyen célokat tűztek ki, és ezek közül mit sikerült megvalósítani. A városfejlesztés terén az elmúlt évben 14 európai uniós pályázatot nyújtottak be, és ezek közül 8 már támogatást nyert. A legjelentősebb ezek közül a repülőtér melletti 21 hektáros terület fejlesztése, ami 687 millió 760 ezer forint támogatást kapott, valamint a Zsóry Strand- és Gyógyfürdő turisztikai infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztése, amit több mint nettó 1 milliárd forintból történhet meg. A pályázat keretében teljesen megújul a kör- és hullámmedence teljes felújítása.

A polgármester beszélt a 2022-ben megvalósult fejlesztésekről. Ezek közül a legjelentősebb az ipari park fejlesztése és új iparterületek kialakítása 1 milliárd 721 millió forintból.

– A 2022-ben minden nehézség ellenére a megye gazdasága jól teljesített – ezt már Bihall Tamás, a BOKIK elnöke mondta. – Az első háromnegyed évben vármegyénk ipari teljesítménye volt kiemelkedő, ezen a téren az ország élvonalába kerültünk.

Az is fontos, hogy térségünkben nőtt a foglalkoztatás az elmúlt évben. Jelenleg azt tapasztalom, hogy csökkentek a vállalkozói várakozások, de nem látok pánikot, és ez rendkívül fontos 2023 indítás kapcsán. Tény, hogy a vállalkozásokat az energiaárak drasztikus emelkedése komolyan sújtotta, de egy felmérés alapján próbáltunk a kormányzati szereplőkkel olyan javaslatokat kialakítani, amelyek segíthetnek ebben a helyzetben. Remélem, hogy a kamara által bonyolított Széchenyi-kártya program a 2023-ban is tovább folytatódik 5 százalékos összköltségtétellel. Az ez év kilátásait nem mondanám kedvezőnek, de úgy vélem, a cégek képesek ezeknek a kihívásoknak megfelelni. A vállalkozásoknak működniük kell, hiszen az embereket foglalkoztatni kell – fogalmazott az elnök.