A Magyar Vöröskereszt minden év végén elismeri a sokszoros és rendszeres véradókat Kazincbarcikán is, amit idén december 9-én, a Mezey István Művészeti Központban tettek meg, Klimon István alpolgármester részvételével– adta hírül Kazincbarcika Önkormányzata. – A hagyományos programon ezúttal is azok kaptak ajándékot, oklevelet és érmét, akik 25, 50, 75 vagy 100 alkalommal adták már vérüket más emberek életének megmentéséért. A város büszke lehet rá, hogy a véradók számát illetően az első a régióban. Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének elnöke az ünnepségen elmondta, hogy az adventi időszakban és a két ünnep között is lehet vért adni a térségben, valamint a Miskolci Területi Vérellátóban, ahová 18 és 66 éves kor közötti egészséges felnőtteket várnak.