Író, jogász, EU-s tisztviselő, hobbikertész, családanya: így ír magáról Facebook oldalán Gerzsenyi Gabriella, a „Brüsszel után szabadon” című könyv szerzője. A kötetet december 8-án (csütörtökön) délután 4 órától mutatják be a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.

– Jogvégzettként költöztem a férjemmel együtt 2005-ben Brüsszelbe – meséli szerkesztőségünknek a szerző. – 16 évig dolgoztunk kint EU-s tisztviselőként, a két gyermekünk kint született.

Mielőtt hazajöttek, akkor döntött úgy, hogy könyvet ír a kinti életükről, egyfajta kézikönyvet a következő generációnak, annak, aki kint szeretne dolgozni. Gyakorlatias könyvet tervezett a tapasztaltakról, hogy el tudjanak igazodni a mindennapi életben, a bürokratikus rendszerben, aztán jóval színesebb, szerteágazóbb, személyesebb írás született.

– A kinti évek alatt blogot írtam az itthon maradt családnak és saját magamnak is, így az ott leírtakból is bőven merítettem írás közben. Így egyaránt benne vannak az EU-s munka során tapasztaltak és a családi életünk is.

Kérdezzük, milyen volt az élet kint, úgy fogalmaz: mindenképp más, mint itthon. EU-s dolgozóként burokban éltek, de egyébként is alkati kérdés, ki, mennyire integrálódik.

Magyar közösség

– Mi nyitottak voltunk, de a belgák részéről kevésbé éreztük a befogadókészséget – él egy kis kritikával. Főleg a kollégákkal barátkoztak, nemzetközi társaság alakult ki. És szép számú magyar is él odakint.

– A Brüsszeli Magyar Ház, valamint a Magyar Kulturális Intézet (Balassi, később Liszt Intézet) sokféle, magyar nyelvű programot szervez a kint élőknek. A gyerekekkel gyakran jártunk ezekre a programokra, volt köztük például irodalmi rendezvény, vagy épp a cserkészcsapat által szervezett, működik színjátszókör, kórus, gyakran szerveztek kirándulásokat. Fontos szerepet játszott életükben a kinti katolikus közösség is.

A család tavaly költözött haza, felfüggesztették státuszukat az EU-nál. Mindketten fizetés nélküli szabadságra jöttek, és merőben mással foglalkoznak, szabadabban élnek, mint eddig.

Szentendréhez közel, Szigetmonostoron építettek házat.

– A férjemet, aki szintén jogász végzettségű, vonzani kezdte a gazdálkodó életmód, belevágott, most ezzel tölti az idejét. Engem pedig az írás érdekel.

Gerzsenyi Gabriella elárulja, a mostani kötetén túl már kiadónál van egy másik könyv kézirata, és a harmadik is készül, amellett gyakran jelennek meg kisprózái, novellái különböző folyóiratokban. Jelenleg az első könyvét népszerűsíti – sokfelé járt már az országban, többek között Nyíregyházán: ott érettségizett. Gimnazistákkal, egyetemistákkal is szívesen találkozik, a fiatalok számára érdekes lehet a brüsszeli karrier lehetősége.

Miskolcra Ötvös Éva színművész közreműködésével jut el, jó barátságba kerültek. Évának nagyon megtetszett a könyv, vállalta is, hogy az irodalmi esten részleteket olvas fel belőle.