Ünnepélyes keretek között avatták fel a Vanger Vilmos utcát a DVTK Arénánál a vasárnapi évzáró mérkőzés előtt. A klub 150 éve született első elnöke előtt tiszteleg ezzel a sportegyesület.

A DVTK kezdeményezésére a klub első elnökének a nevét vette fel a DVTK Edzőközpont körül és a DVTK Aréna előtt végig futó korábbi Sportliget és Vendég utca. A sportegyesület számára különösen nagy öröm, hogy Miskolc önkormányzatának közgyűlése egyöntetűen szavazta meg az előterjesztést: erről beszéltek az átadáson.

Szobrot még nem, de teret már igen

Korábban mi is írtunk arról, hogy festményt árvereznek annak érdekében, hogy Vanger Vilmos szobrot kaphasson. „A barátommal egy élőképet terveztünk és koreografáltunk 2018-ban, a DVTK-stadion új épületének átadására. Ezt az élőképet festettük meg és bocsátottuk árverésre. A szobor felállítása már korábban felmerült a Diósgyőr Szurkolók Közösségében, mi pedig ezzel szeretnénk hozzájárulni a megvalósításhoz” – fogalmazott korábban Bajusz Gábor.

A teret ünnepélyes keretek között Kiss János országgyűlési képviselő, Veres Pál polgármester, Világi Péter, a DVTK kommunikációs igazgatója és Martini Emil, a Diósgyőri Szurkolói Koordinációs Iroda vezetője avatta fel. Kiss János az avatón arról beszélt, hogy méltó emléket állít a tér a DVTK alapító elnökének. A szurkolók is elégedettek, de további céljaik vannak: „Mindenképpen köszönjük a Klub vezetésének, hogy tevékeny tagjai lehetünk ennek az eseménynek, hiszen ez egy első lépcsőfok és egyben egy mérföldkő is” – mondta Martini Emil. Rámutatott: korábban több szurkoló is felvetette, hogy a hagyományokat ápolni kell. „Az elképzelések egy szoborpark, egy diósgyőri hírességek fala és valamikor egy 21. századi DVTK múzeum létrehozása” – hangsúlyozta a Diósgyőri Szurkolói Koordinációs Iroda vezetője. A diósgyőri szurkolók is készültek az alkalomra egy meglepetéssel: domborművet adományoztak a DVTK-nak, ami az „alapító atyákat” ábrázolja.