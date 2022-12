A vadhúsok, valamint az azokból készült termékek népszerűsítésének lehetőségeit járta körbe az a konferencia, amit a tizenegyedik alkalommal megrendezett mikóházi Vadkolbásztöltő Fesztivál keretében tartottak meg szombaton.

Gógh András, Mikóháza polgármestere szerkesztőségünknek elmondta: településük azért vállalta fel a kezdeményező szerepet, mert a zempléni Hegyközben komoly múltja van a vadgazdálkodásnak, az emberek mégis idegenkednek a vadhús fogyasztásától. Pedig ez is biztonságosan fogyasztható, finom és természetes élelmiszerforrás – tette hozzá.

A Vadkolbásztöltő Fesztiválról szólva kifejtette: amikor kitalálták ezt a rendezvényt, mindenképpen túl szerettek volna lépni a hagyományos falunap keretein. Olyan eseményt akartak létrehozni, amely a jókedv, a különleges gasztronómia mellett turisztikai vonzerőt is jelent. Az elmúlt egy évtized bebizonyította, hogy ennek meg is vannak az eredményei, hiszen a településen az utóbbi időszakban számos új szálláshely létesült, amelyek meg is telnek vendéggel és a többségükben vadétellel is kedveskednek nekik szállásadóik.

A rendezvényen megjelenteket Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára köszöntötte. Mint elmondta, a jelenlegi háborús-gazdasági és elhibázott szankciós helyzetben már nemcsak az élelmiszer biztonság, hanem az élelmezésbiztonság is egy nagyon fontos kérdéssé vált. Előfordulhat, hogy Európában lesznek olyan helyek, ahol élelmiszer hiány alakulhat ki – emelte ki. Magyarország húszmillió ember ellátására van berendezkedve, az erdei vadak húsának felhasználásában pedig óriási lehetőségek vannak még, hiszen egy egészséges, biztonságos, bio élelmiszerről van szó – fűzte hozzá.

Elmondta azt is: a halfogyasztás népszerűsítéséhez hasonlóan a vadhús fogyasztásának elősegítésére is kampányt indít az Agrárminisztérium. Gondolkodnak azon is, hogy a vadhús bekerüljön a közétkeztetésbe és a gyerekek is mielőbb megismerkedhessenek ezzel az ízvilággal – fűzte hozzá.

Felhívta a figyelmet arra, hogy már a boltokban is megjelentek a családok számára kifizethető, kisebb adag, csomagolt vadhúsok, amihez gyakran receptet is mellékelnek, mert az idők folyamán a vadak elkészítése kikopott a hétköznapi magyar gasztronómiai kultúrából.

Jövedelemforrás is lehet

Dr. Hörcsik Richárd, Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője azt fogalmazta meg, hogy a magyar vadhús nemcsak hungarikum, de „zemplénikum” is, hiszen számos vadgazdálkodó szervezet működik a térségben. A vadgazdálkodás az erdőgazdálkodás mellett egy másik jelentős jövedelemforrás lehet a térségben, amire kiváló gasztrokultúrát lehet építeni, ez pedig jót tesz az idegenforgalomnak is – mondta.

Dr. Takács Edit megyei főállatorvos, főosztályvezető a vadfogyasztás biztonsági kérdéseire hívta fel a figyelmet. Mint mondta, a sertéspestis eredményeként az elmúlt néhány évben szite teljesen eltűnt a vaddisznó a térségből, körülbelül a 10 százalékuk maradt meg: a korábbi húszezer egyedből nagyjából kétezret tartanak számon ma. Kiemelte: lehet vadkolbászt készíteni vadhúsból, de azokat minden esetben be kell vizsgáltatni. Ezek mellőzése esetén komoly egészségügyi problémákat okozhat egy fonálféreg terjesztette betegség, a trichinellózis – közölte. Megemlítette azt is, ugyan Borsod-Abaúj-Zemplén megyében még nem, de a szomszédos térségekben – az ukrán határ mentén - már több veszett rókát is találtak, valamint megtalálták a vírust egy kóbor kutyában is. Emiatt fokozott elővigyázatosságra intette a vadászokat.

A konferencia szervezője Tóth Ágnes, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei területi felelőse azt mondta: a rendezvény létrehozását az indokolta, hogy az Agrárminisztérium – aminek szervezetük az egyik háttérintézménye – nagyon fontosnak tartja a vadételek fogyasztásának népszerűsítését. Ehhez illeszkedve olyan rendezvényt szerveztek meg Mikóházán, amely lehetőséget ad arra, hogy a vadhús fogyasztásának jelentőségét minél több szempontból áttekintsék. Ezért is hívtak meg állatorvost, háziorvost, aki a vadhús szervezetre gyakorolt hatásait ismertette, vagy beszélt olyan előadó is, aki vadgazdálkodással, vagy gasztronómiával foglalkozik. Mindezt olyan módon tették, hogy a szakembereken túl akár a háziasszonyok számára is közérthetó, hasznosítható legyen.