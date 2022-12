Fejlődnek Szerencs külföldi kapcsolatai – összegezte az Észak-Magyarország 1992. december 28-án. Az olvasók megtudhatták: a folyamat az 1991-es választásokat követően kapott újabb lendületet. Geisenheim város vezetőivel 1990. május 31-én, a Népház átadásakor írták alá az együttműködési megállapodást. Azóta a német város jelentős adományokat juttatott a szerencsi szociális otthon lakói részére, nagy értékű vizsgálóeszközökkel segítette a rendelőintézet szemészeti szakrendelését. A gimnázium nyelvoktatásának támogatására tankönyveket, oktatási segédeszközöket biztosítottak. Vendégtanár fogadásában is megállapodtak, sőt abban is, hogy szerencsi gimnáziumi tanulók a geisenheimi gimnáziumban folytassanak tanulmányokat nyelvi ismereteik bővítésére. Kiállították már a német városban a szerencsi képeslapgyűjtemény legszebb darabjait, bemutatkoztak Geisenheimben a szerencsi labdarúgók, énekkarok cserelátogatására, a tűzoltóságok együttműködésére is sor került – tudatta a megyei napilap.