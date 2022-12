Vészjeleket kaptunk a Kubikból. Tóth István, az MVSC-Miskolc megyei I. osztályban szereplő labdarúgóinak szakosztályvezetője többek között ezeket írta: „Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, ezért szeretnénk segítséget kérni, mivel a DVTK mellett a Vasút rendelkezik a másik futball szakosztállyal a megyeszékhelyen. Talán van olyan magánszemély, vagy vállalkozó, aki tudna minket támogatni...”

Hét millió kellene

– Mozgolódunk, mást aligha tehetünk – jegyezte meg érdeklődésünkre Tóth István, majd így folytatta: – Klubunk utánpótlás-nevelési ügyeit tao-forrásból finanszírozzuk, de a felnőttek oszlopán nulla forintunk van. Már osztottunk és szoroztunk, egyebet sem csinálunk és arra a következtetésre, vagy inkább végszámlára jutottunk, hogy a tavaszi idény befejezéséhez hét millió forintra lenne szükségünk. Természetesen nem magánakciót folytatunk, házon belül értekezleteket is tartottunk és ügyvezetőnkkel is több megbeszélést folytattunk már. Illyés Miklós ígéretet tett: minden követ megmozgat annak érdekében, hogy megmeneküljünk és tovább folytathassuk tevékenységünket. Az átigazolási időszak most következik, a fiúk január-februárig kitartanak, viszont edzésmunkájukat csak az esti órákban tudnák elvégezni. A sötétben pedig világítani kell, a villamosenergia árát viszont nincs, aki kifizesse. Nem akarok nagy szavakat használni, viszont nem árt, ha nyomatékosítom a tényt: a száztizenegy esztendős klub labdarúgó szakosztályának megmaradása a tét.

Felhívtuk Illyés Miklós egykori cselgáncs olimpikont, a zöld-fehérek első emberét, aki képben volt a focistákat illetően:

– Konkrétumokat, vagy örömteli híreket pillanatnyilag nem tudok mondani – közölte az ügyvezető. – A menekülési útvonal azonban reményeim szerint járhatónak tűnik: Miskolc városa huszonhat százalékos üzletrésszel rendelkezik az MVSC-ben és amennyiben ezt a hányadot az önkormányzat eladná egy most még nem nevesített klubnak, akkor átmenetileg megoldódna a labdarúgó szakosztályunk utánpótlás-nevelő tevékenysége és némi átcsoportosítással a megyei elitben szereplő együttesünk felkészülését is tudnánk finanszírozni. A „füstnek” január végéig kell felszállnia.