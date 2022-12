A virsli, a pezsgő, de még a sok helyen, a szilveszteri asztalról elmaradhatatlan pogácsa is meglehetősen megdrágult szilveszterre. A Pénzcentrum számításai szerint egy átlagos asztalra való 2 kiló virsli, 2 kiló pogácsa, 2 üveg pezsgő 39 százalékkal drágább, mint tavaly ilyenkor. Átlagosan 10 740 forint helyett, 14 920 forintba kerülne idén. A klasszikus bulimenü, azaz a virsli, a pogácsa és a pezsgő is jelentős dráguláson ment át, úgyhogy, aki partira készül, bizony ennek a többletköltségével is számolnia kell. A Pénzcentrum kikérte a szóban forgó termékek árát és árváltozását a Központi Statisztikai Hivataltól. A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy idén novemberben (ezek a legutoljára elérhető hivatalos számok) egy kiló sertés virsli átlagára 3 040 forint, egy kiló sajtos aprópogácsa kilója 3 080 forintba, míg egy 0,75 literes édes pezsgő átlagára 1 340 forint volt. Az engedményes termékek köre és az engedmény mértéke áruházlánconként változó, de van ahol 50 százalékos leárazásokkal készülnek a boltok 2022 végére.

Akciókkal készülnek

Nézzük milyen akciókkal készülnek a legnagyobb hazai láncok az év utolsó napjára. Az Aldi diszkontlánc rögtön az új akciós újságjának címoldalán hirdeti a light, hámozott virslit, ami 629 forint helyett, 429 forintba kerül (200 grammos kiszerelés, sertésvirsli). A 280 grammos klasszik Sága Füstli 25 százalékkal kerül majd kevesebbe, 1 079 forint helyett 799 forint lesz. Hungária pezsgőkből lejön majd 33 százalék, ezek 2 849 helyett 1885 forintba fognak kerülni. A Lidl diszkontláncnál a 750 grammos sertésrudacska 1 599 forint helyett 1 199 forintba kerül, az 500 grammos lencse 499 helyett 379-be, miközben a Szovjetszkoje pezsgő árából 31 százalékot engednek, így 1 139 forint helyett 775 forintba kerül majd. Egy kiló Kometa Frankfurti virsli eközben 2 039 forintba fog kerülni, míg a 400 grammos „Bécsi” juhbélben (Dulano) 1 499 forint helyett 1 099 forintért érhető el. Az Auchan hipermarket a Törley pezsgőket 999 forintért árulja. És egyéb pezsgőkből is 16-40 százalékos akciókat aggatott. Kimért virsli kilóját pedig már 1 790-1 990 forintért is vásárolhatunk. A Pennynél a fél kilós lencse 349 forint, a legfrissebb akciósuk tanúsága szerint, míg a 880 grammos Kometa virsli 1 799 forintba kerül. Többféle Törley pezsgőt pedig 997 forintért árulnak. 560 grammnyi Pick Pickolino 1 549 forint, az 500 grammos Dárdás pulykavirsli pedig 629 forintba kerül Penny kártya nélkül, azzal csak 529-be. A Pennynél a fél kilós lencse 349 forint, míg a 880 grammos Kometa virsli 1 799 forintba kerül. Többféle Törley pezsgőt pedig 997 forintért árulnak. 560 grammnyi Pick Pickolino 1 549 forint, az 500 grammos Dárdás pulykavirsli pedig 629 forintba kerül. A Sparban kizárólag a Regnum Frankfurti virsli kilója 1 790 forint (50 százalékos akcióban). Néhány Törley pezsgő itt 999 forintért lesz kapható. A szupermarketben a Falni jó! egyik terméke például 25 százalékkal, az Orsi baromfi klasszikja 33 százalékkal, míg a Sága 350 grammos Füstlije 27 százalékkal lesz olcsóbb. A Tesco hipermarketben Martini Asti édespezsgőből két termék vásárlása esetén 2 500 forintba kerül darabja. A fél kilós Kaiser baromfivirsliért 899 forintot kérnek. Nem újdonság a Tesco esetében, de a legtöbb ajánlat Clubcardos vásárlókra vonatkozik, ők a virslikből 600-700 forintot is spórolhatnak bizonyos márkák esetén. De van olyan literes, drágább pezsgő, aminek az árából 4 ezer forint is lejön ezeknek a vásárlóknak, és olyan virsli is, melynek árából 800 forint.