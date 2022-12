Lencse újragondolva, illetve izgalmassá téve - ez az Anyukám mondta étterem egyik tulajdonosának mottója az óévbúcsúztatáshoz. - Nyilván lesz lencse, de kicsit belecsempésszük az indiai vonalat – nyilatkozta szerkesztőségünknek Dudás Szabolcs, az Anyukám mondta encsi étterem társtulajdonosa az óév receptjei kapcsán. - Nekem nagyon tetszik a Mautner Zsófia-féle recept, a sütőben sült, hosszan készült lencse. Nekem alapból bejön az indiai konyha, ezek a lencse dahlok, és kényelmes ez a sütőben sütés is. Csak berakod, aztán megy 100 fokon 6-8-10 órát. Most pont ezt javasoltam, hogy legyen egy ilyen lencse. Én pedig készítek hozzá chapatiszerű kenyeret. Nálunk ez lesz. Ezt fogjuk izgalmassá tenni, mert nyilván jó a lencsefőzelék is, de azt már annyit ettünk – tette hozzá Dudás Szabolcs.

Hagyományosan

A Vigadóban hagyományosan szilveszterre is készülnek, évzáró mulatságra várják az odalátogatókat. Erről nemrégiben Barkócziné Kertész Kata, a Népkerti Vigadó ügyvezetője nyilatkozott szerkesztőségünknek, akitől megtudtuk, svédasztalos vendéglátást terveznek az év utolsó napjára. - Malacsültek is lesznek a kínálatban, illetve az elhagyhatatlan lencse is szerepel az esti menüben, a malac kitúrja a szerencsét, a lencsével pedig pénz áll majd a házhoz – összegezte az ügyvezető.

A Végállomás Bistorant étterem az év utolsó napján kora délutánig várja majd a vendégeket szilveszterkor. Erről Vargáné Bodnár Henriett, a Végállomás Bistorant étterem tulajdonosa nyilatkozott nemrégiben. Náluk málnaecetes snidlinges lencsesaláta is szerepel majd a szilveszteri menüben, ahogyan malachús is kerül majd az asztalra ebédidőben, hiszen a babérlevelek között sült fiatal malachúshoz többek között sajtos burgonyapürét tálalnak majd fel.