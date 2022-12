„Modellértékűnek” nevezte Miskolc ingatlangazdálkodását egy korábbi sajtótájékoztatón Szopkó Tibor alpolgármester. Kíváncsiak voltunk, a gazdálkodás mely pontjait értette ez alatt. Többek között elmondta, hogy teljesen objektív szempontrendszer alapján jelölik ki a bérlőket, bevezetik az elektronikus lakáspályázatot és „mobilitás” lakáshasználat jellemzi (ez utóbbi annyit jelent, hogy könnyebben cserélhetők az ingatlanok mondjuk a család méretének csökkenésével vagy növekedésével – a szerk.) A sajtótájékoztató keretében nem tudtunk minden kérdést feltenni a bérlakásprogram kapcsán, így azokat megírtuk a városháza sajtóosztályának.

Céljuk a fiatalok Miskolcon tartása

Válaszuk szerint Miskolc önkormányzatának közgyűlése 2021. augusztus 31-én léptette életbe az új, lakhatást segítő lakbértámogatását, amely a jelenleg is bérlők bérleti díjának 10 százalékos, vagy 20 százalékos csökkentését teszi lehetővé. A sajtóosztály rámutatott: november végéig csaknem 200 miskolci bérlő bérleti díja csökkent a lakbértámogatásnak köszönhetően. Különbség a korábbiakhoz képest, hogy új pályázati formákat is bevezettek. Hangsúlyozzák: az önkormányzat a fiatalok Miskolcon tartását tűzte ki egyik központi céljául, ezért 2021. szeptemberétől 3 pályázatot írtak ki 35 év alatti, legalább 6 hónapja Miskolcon dolgozó fiatal pályakezdők, vagy fiatal családok számára. 50 lakást hirdettek meg, melyből 29 lakás már bérlőre is talált. A 2022. szeptember 12. és szeptember 26. között meghirdetett lakáspályázat nyerteseivel a szerződések megkötése még folyamatban van – részletezik.

Több szempontot figyelembe vesznek

A fenti lakásrendelet értékelési szempontokat is tartalmaz, mely alapján a fiatalok pályázatánál a jövedelem, a közös háztartásban élő gyermek, a többéves folyamatos munkaviszony, valamint a szakképzettség a pályázatok elbírálása során előnyt jelentenek. Az új pályázati formában bevezették, hogy 1 éves határozott időtartamra köttetnek a bérleti szerződések, melyek újabb, maximum 5 évre ismét megköthetők, amennyiben a felújítási munkálatokat a nyertes pályázó elvégezte, a közüzemi, illetve lakbérfizetési kötelezettségének eleget tesz és a lakás-előtakarékosságot folyamatosan fizeti. Az önkormányzat ezzel szeretné támogatni a fiatalokat az önálló életkezdésben.

Nyugdíjasok is pályázhatnak

Új pályázati formaként bevezették a nyugdíjas lakáspályázatot is, ahol a teljes öregségi nyugdíjra jogosult, nehéz helyzetbe került miskolci időseket támogatja az önkormányzat. Az értékelési szempontoknál egyformán támogatják az egyedül élő és a házas nyugdíjasokat is, a miskolci, helyben lakás pedig előnyt jelent. Jelenleg is folyamatban vannak pályázati kiírások, és a tervek szerint 2023-ban folyamatosan lesznek újabbak is – írta a városháza sajtóosztálya.