Figyelem! Jön az új téli szezon első országos havazása! A közút hófúvásra és téliesebb útviszonyokra figyelmeztet sajtóközleményében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztálya. Írják: akár 10-15 centi friss hó hullhat a hétvégén az Alpokalján, a Bakonyban és - ami minket a leginkább érint - az Északi-középhegység magasabb pontjain. A Magyar Közút szakemberei minden rendelkezésükre álló eszközt és szakembert bevetnek majd a következő napokban, olvasható közleményükben, ahol lehet, ott előszórási, preventív sószórási munkákat is végeznek. Ugyanakkor a folyamatos munkavégzésük mellett az intenzív havazás mellett időszakosan téli útviszonyokra is fel kell készülnie az autósoknak, főleg Észak-Dunántúlon és - megyénkben - a Bodrogközben, ahol a 70-75 kilométer/órás széllökések már a szombat esti órákban is hófúvást eredményezhetnek. A közútkezelő ezért arra kér mindenkit, hogy a következő napokban még utazás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és csak a téli közlekedésre alkalmas járművekkel induljanak el.

Esőből havazás

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombat délutáni előrejelzése alapján éjfélig az Alpokalján, a Bakonyban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, majd vasárnap már másutt is egyre többfelé válthat havazásba az eső, ugyanakkor a váltást követően a legtöbb helyen gyorsan gyengül, szűnik a csapadék a vasárnap déli órákig. Vastagabb hótakaró kialakulására főként az Alpokalja, a Dunántúli- valamint az Északi-középhegység magasabb részein lehet számítani. A nyugati, valamint az északkeleti tájakon van esély 1-6 centiméteres hóréteg kialakulására - ezt követően vasárnap este az Ózd-Békéscsaba vonal mentén kialakuló intenzívebb hózáporokból szintén hullhat további 1-5 centi friss hó.

A Magyar Közút nemrégiben egy rendhagyó videójában mutatta be, mi, hogyan történik általánosságban az országos utakon a téli üzemeltetés idején: