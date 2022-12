Fergeteges, ugyanakkor a karácsonyi ünnepkörhöz illő hangversennyel lepte meg a Tállyai Zempléni Árpád Általános Iskola művésztanulói a település lakosságát azon a „Mindnyájunk Karácsonya” elnevezésű rendezvényen, amelyen részt vett dr. Bánné Gál Boglárka a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke.

Közösen, közös erővel

Az eseményen Serfőző Szabolcs polgármester és Ujjné Muhi Melinda iskolaigazgató köszöntőjét követően dr. Bánné Gál Boglárka osztotta meg gondolatait. Beszédében kiemelte, hogy nem csak karácsonykor, de az év minden szakaszában szeretnünk kell egymást és ez a szeretet lesz az, ami átsegít minket a nehézségeken. Közösen, közös erővel.

– Ilyenkor a lelkünk is ünnepi ruhát ölt, és egy pillanatra ugyan, de megfeledkezünk a sérelmekről, levetkőzzük a gyarlóságot és a közösség felé fordulunk – folytatta a közgyűlési elnök. – Az egész éven át tartó rohanás után, talán soha nem járunk olyan nyitott szemmel, mint decemberben. Talán soha nem látjuk olyan tisztán az embereket – szeretteinket, szomszédjainkat és iskolatársainkat, mikor a feldíszített utcán találkozunk szembe egymással. Sokan ilyenkor válnak igazán érzékennyé, empatikussá és önzetlenné, de az ünnepi hangulat elmúltával ugyanoda érkezünk, ahonnan elindultunk. Jó emberekre azonban, nem csak karácsonykor van szükség. A szeretet igénye nem időszakos és az önzetlen összetartásra sem csak decemberben van mód. A karácsonyi üzenet mindenki számára az, hogy életünket olyan szeretetben és egymás iránti odaadásban kell élnünk, amilyenre Jézus Krisztus is tanított minket – nem csak két hétig, de az év minden egyes napján – fogalmazott a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnöke.

A program során Serfőző Szabolcs közölte, hogy az ünnep alkalmából százötven fő részére zempléni buszkirándulással ajándékozzák meg az iskolásokat, az óvodások pedig azokat az ajándékokat találják meg a karácsonyfa alatt, amelyeket kívánságként fogalmaztak meg az ünnepet megelőzően. A kirándulást anyagiakkal támogatta a megyei közgyűlés elnöke is, majd ugyancsak anyagiakkal járult hozzá a jövő évben, az óvoda épületében megvalósuló bölcsőde kialakításához.

A hangverseny színfoltja volt, amikor a tállyai származású Vadas László, a „Csík János és a Mezzo” együttes egyik zenésze a gyermekekkel közös produkcióval bűvölte el az érdeklődő közönséget.