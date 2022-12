A flavonolok képesek lassítani a memória hanyatlását egy friss kutatás szerint. A zöldségekben, gyümölcsökben, teában és kávéban flavonolok vannak, amelyek fogyasztása számszerűsíthető eredményt ad. A Neurology szaklapban megjelent tanulmány szerint ugyanis, akik ezekből a legtöbbet fogyasztották, azoknál a memóriaromlás 0,4 egységgel lassabban következett be, mint azoknál, akik a legkevesebb flavonolt fogyasztották a vizsgált csoportban.

A különböző flavonolok eltérő jellemzőkkel rendelkeznek:

A kvercetin ígéretesnek bizonyult a vastagbélrák és más rákos megbetegedések kialakulási kockázatának a csökkentésében. A legnagyobb mennyiséget a hagyma tartalmazza, de megtalálható a brokkoliban, az áfonyában, a karfiolban, a fodros kelben, a póréhagymában, a spenótban és az eperben is.

A kaempferol a rákos sejtek növekedését gátolhatja, miközben védi a normál sejteket. Jó forrása a hagyma, a spárga, a bogyós gyümölcsök, a spenót, a kelkáposzta, a zöld leveles zöldségek, valamint az olyan fűszernövények is nagy mennyiségben tartalmazzák, mint a metélőhagyma, a kapor és a tárkony.

A miricetin hatását a vércukorszint szabályozásában és az Alzheimer-kórt és a demenciát okozó fehérje csökkentésében tanulmányozták és találták ígéretesnek. Forrása a spenót, az eper, a méz, a fekete ribizli, a szőlő, a bogyós gyümölcsök, zöldségek, diófélék és a tea.

Az izorhamnetin daganatellenes és gyulladáscsökkentő hatású, de védelmet nyújthat a szív- és érrendszeri és neurovaszkuláris betegségek ellen is. Forrása a körte, az olívaolaj, a bor és a paradicsomszósz, eper.

A kutatás során 961 ember vezetett hét éven keresztül táplálkozási naplót. Valamennyien 81 év fölöttiek voltak, és nem küzdöttek demenciával. Minden évben kognitív funkcióikat felmérő és memóriateszteket is végeztek rajtuk, majd az étrendjük alapján a flavonolfogyasztás mértéke szerint csoportokba osztották őket.

Még nem bizonyított

A kutatás a négyféle flavonol memóriára gyakorolt hatását vizsgálta, aminek az eredménye szerint a kaempferol a leghatékonyabb, majd a mirecetin és a kvercetin következik. Ezen flavonolok nagy mennyiségű fogyasztása 4, 3, illetve 2 tizeddel tudta csökkenteni a memória hanyatlását. Az izorhamnetinnek nem volt ilyen hatása.

Egyelőre a vizsgálat megfigyeléses volta miatt a flavonolok mellett nem áll még sziklaszilárd bizonyíték arra, hogy valóban képesek a memóriát így védeni: nem ismert egyelőre, hogy akár a memóriavédő hatásuk, akár a rákellenes hatásuk hosszú távon is érvényesül-e a fogyasztásukkal párhuzamosan.