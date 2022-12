Közel 650 millió forint érkezett meg novemberben az encsi önkormányzat számlájára. A város ugyanis a TOP Plusz pályázati konstrukció keretében támogatást kapott a volt uszoda épületének átalakítására és felújítására, valamint a csapadékvíz-elvezetés fejlesztésére uniós és állami forrásból. Az előkészületeket már el is indították.

A bejárás megvolt

– Első körben mindkét projekthez kiválasztottuk a műszaki tervezőt és műszaki ellenőrt – mondta lapunknak Mikola Gergely, Encs polgármestere. – A volt uszoda tervezési munkái 80-90 százalékos készültségben vannak, hamarosan elindítjuk az engedélyezési eljárást. A múlt héten bejárást tartottunk az épületben a műszaki tervezővel. Megnéztünk az épület elektromos hálózatát és gépészetét, valamint összeállítottuk a pontos menetrendet, a tervezett beruházásokat, hogy kialakuljon a végleges tervünk. Jó hír, hogy egyelőre a rendelkezésre álló forrás elegendő lesz a beruházásra. A tavalyi tervezés alkalmával ugyanis számítottunk az inflációra és az energiahelyzet változására. Úgy néz ki, hogy a játszóház, a trambulinpark, az ifjúsági szoba, a tornázási lehetőségek, a szabadidő eltöltéséhez szükséges eszközök beszerzése és a teljes épületrész felújítása mind megtörténhet. Január közepéig elkészülnek az engedélyes tervek, tavasszal pedig már ki tudjuk írni a közbeszerzést. Persze csak akkor, ha a jelenlegi helyzethez képest nem lesz jelentős változás, nem szabadulnak el még jobban az árak – jelezte Mikola Gergely.

Regionális szerepben

Mint fogalmazott, mivel a régi uszoda épülete évek óta üresen állt, és uszodaként már nem működhetett, az önkormányzat elhatározta, hogy szabadidőközponttá alakítja át. A központ regionális szerepet tölt majd be, és olyan szolgáltatásokat nyújt, amilyeneket például Miskolcon is csak magáncégek tudnak nyújtani. A 400 négyzetméteres alapterületű játszóház vetekszik majd a miskolctapolcai Avalon Parkkal. Nemcsak az óvodások és iskolások tudják majd az intézményt használni. akár testnevelésóra keretében, hanem például szülinapi bulik tartására is ki lehet majd bérelni. Kisebb koncertek magtartására is alkalmas lesz vagy közös meccsnézésekre. Szeretnék idecsábítani azokat fiatalokat, akik a számítógép előtt nőttek fel. Közösségépítő szándékkal biztosítanánk nekik egy wifi-szobát, ahol e-játékokat játszhatnának. Később szeretnénk elindítani egy e-sport szakosztályt is, és az e-sport mellett a fiataloknak lehetőségük lenne a testüket is edzeni a konditeremben, sorolta Mikola Gergely.

Környezettudatosan

Másik nagy projektjük a csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése.

– Ez hosszabb folyamat lesz, mert komoly szakmai tudás szükséges a tervezéshez. Érinti a már meglévő és a még nem létező csapadékvíz-elvezetést, valamint a szikkasztókat. Az Encsen élők által jelzett legsürgősebb problémák alapján írtuk meg a pályázatunkat. Az egész városra ráférne a teljes hálózat felújítása, karbantartása és fejlesztése, de az erre érkezett forrás véges. Ezért első körben 10-12 utcában kezdjük el a fejlesztést. A napokban megtörténik a tervek véglegesítése, majd ezt követően, körülbelül a nyár elején, ki tudjuk írni a közbeszerzést. Addig azonban még nagyon sok szakmai anyagot kell elkészítenünk, például a település vízgazdálkodási tervét. Az Integrált Fejlesztési Stratégiát már elfogadtuk, de szeretnénk alaposan átvizsgálni, hogy ne a kivitelezés után derüljenek ki váratlan problémák. Tervben van, hogy megújuló energiaforrásokat használunk, többek között locsolásra. A Baross Gábor utca környékének csapadékvizét nem vezetnénk be teljes mértékben a befogadóba, hanem kialakítanánk egy több köbméteres tartályt. Ide tisztító rendszeren keresztül érkezne a csapadékvíz, majd napenergiával működő szivattyúk segítségével az önkormányzati cégünk locsolásra tudná használni. Ez a megoldás hosszú távon környezetünk védelmét is biztosítja, hiszen nem a csapvízzel kell majd locsolni a város virágait – ismertette a Encs komoly terveit a polgármester.