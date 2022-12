A segélyszervezethez idén, a nehéz gazdasági körülmények miatt mintegy nyolcvanezer kérés érkezett. Egész éves segítségnyújtásának csupán töredéke a most útnak induló mennyiség. Az ünnepi adománycsomagok az ország több pontjára - köztük megyénkbe is - fognak megérkezni: többgyermekes családokhoz, gyermekeiket egyedül nevelő szülőkhöz, létminimum alatt élőkhöz, krízishelyzetbe került családokhoz egyaránt. A karácsonyra való tekintettel a csomagokba a tartós élelmiszerek mellett olyan ünnepi finomságok is kerülnek ilyenkor, melyeket a családok nem tudnak megengedni maguknak. A segélyakció kapcsolódik az Ökumenikus Segélyszervezet Adventi Adománygyűjtéséhez.

Az Adventi Adománygyűjtés célja nem egy egyszeri ajándékozás csupán, azért gyűjt a segélyszervezet, hogy kitörési pontokat tudjon kínálni a szegénységből és esélyt adjon a rászoruló családoknak a felzárkózásra, a gyermekeknek pedig segítsen a szegénység okozta hátrányaik leküzdésében a legnehezebb körülmények között is.