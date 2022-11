- Igyekeztünk középiskolásokat érdeklő témaköröket választani. Erről Tóth Viktor, az MCC egyetemi programjának koordinátora nyilatkozott a szerda reggel kezdődött versenyen. - Most éppen a matematikatanulás szükségességéről vitáznak a fiatalok, de sokféle őket érintő téma kapcsán is kifejthetik álláspontjukat. Például az internethasználatról is szól majd egy vita, vagyis arról, hogy ment-e előrébb a világ a közösségi médiának köszönhetően.

Nem kell egyetérteni

- Az MCC-nek erős küldetéstudata van ebben az irányban, hogy közoktatásban és a felsőoktatásban megszerezhető képességeken és készségeken túl is felkészítsük a diákokat. Például ez a verseny is alkalmas segíteni őket az érettségi során majd abban, hogy ki tudjanak állni és a lehető legjobban tudják magukat kifejezni, tudjanak majd strukturáltan érvelni. A másik fontos dolog, amit egy ilyen vita során elsajátíthatnak, hogy tudjanak olyan dolgokról is vitázni, olyan oldalon is állást foglalni, amellyel akár a való életben nem értenek egyet. Ráadásul a másik oldal érvrendszerét is meg kell vizsgálniuk ahhoz, hogy saját érveiket meg tudják védeni – emelte ki Tóth Viktor.

A vitában mindig két csapat vesz részt. Egyikük érveket, másikuk ellenérveket fogalmaz meg a témában. Egymáshoz is intézhetnek kérdéseket egy-egy állítás kapcsán. Hogy melyik csapatnak, melyik álláspontot kell védelmeznie ész érvekkel, azt egyszerű sorsolással – kő-papír-ollóval -, döntik el az elején. A vitát egy bírói testület felügyeli.

- Az MCC jelmondta nagyon jó: „a tehetségek egyenletesen vannak szétszórva a világban, a lehetőségek viszont nem.” Az, hogy Miskolcon is megjelent a Mathias Corvinus Collegium egyetemi programjával, annak az volt a célkitűzése, hogy ezeket az egyenetlenségeket kiegyenlítsük – hangsúlyozta Tóth Viktor. - Ugyanez igaz a vitával kapcsolatban is. Valamilyen történelmi hagyomány miatt oktatásunk nem a vitára épül, illetve nem arra, hogy megvitassunk dolgokat – mondta Tóth Viktor, aki szerint ezek a versenyek izgalmasak és hiánypótlóak is. A versenyre a régió középiskoláiból 12 csapat nevezett, akik 3 fős csoportokban vitázhattak a megadott témakörökben. A legjobb csapat tagjai automatikusan bekerülnek az MCC képzési programjába.

Legyen matek? Érvek és ellenérvek

Az egyik elődöntőben például arról vitáztak a diákok, hogy be kell-e szüntetni a középiskolákban a matematika tanítását. Pró és kontra is sok izgalmas érv elhangzott, alább ezekből szemezgetünk.

Az egyik csapat szerint a matektanulás rengeteg időt elvesz más tantárgyaktól, az érettségi átlagot is ronthatja, illetve nem tanítják meg mindazt, ami alapvető cél lenne: a logikus gondolkodást, az életre való felkészítést. Szerintük szakosodni kellene, és nem kellene mindenkinek a matematika minden ágát tanítani.

A másik csapat érvei eközben a matematikatanítás mellett szóltak. Ők azt mondták, hogy a mindennapi életet a matematika öleli át a munkában, a tanulásban éppúgy, mint a pénzügyekben. A piacon és a bankban is számolnunk kell. A továbbtanulásban is fontos, és nemcsak az általános iskolás matematikát kell használni az embernek a mindennapjai során.

Ütközési pontok is kialakultak a vitában, így az egyetemi képzésre való felkészülés és hétköznapi pénzügyekben való jártasság terén voltak kérdéseik egymáshoz a vitázó feleknek.

Török Zsófi és Nagy Csenge osztályfőnökük javaslatára nevezett be a versenybe. Mindketten a Diósgyőri Gimnázium diákjai.

- Nagyon szeretnénk az MCC tagjai lenni, azért fogunk küzdeni, hogy elérjük az első helyet és csatlakozhassunk – mondta Török Zsófi. – Mivel nyelvi osztályba járunk, így angolul szoktunk hasonló vitákban részt venni. Osztályfőnökünkkel, Imets Kingával együtt készültünk – tette hozzá Nagy Csenge, aki szerint igyekeztek minden témában minél erősebb érvekkel előállni. Zsófi szerint azzal, hogy eljöttek erre a versenyre, már azzal is sokat tanultak.