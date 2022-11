A négy hét alatt, vásár, gasztronómia, szabadtéri programok, kézműves foglalkozások és Adventi koncert várja a látogatókat a rendezvény helyszínein – tájékoztatta a lakosságot Szarka Tamás, Felsőzsolca Város polgármestere közösségi oldalán. Heteken belül érkezik a Mikulás, és a hagyomány szerint lesz Adventi koncert is a római katolikus templomban, az önkormányzat szervezésében. November 27-én, vasárnap adventi készülődéssel és az első gyertya meggyújtásával veszi kezdetét az ünnepi program. A Hősök terén idén is közösen gyújtják meg az adventi gyertyákat. A faházak kézműves termékekkel és karácsonyi hangulattal árasztják el a nézelődő közönséget és csalogatják a vásárlókat. Az adventre hangolva idén is kóstolhatnak forralt bort és teát, melyeket a helyben sütött kürtöskalács illata kísér majd.