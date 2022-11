Az utóbbi években egyre inkább előtérbe került a fa-, illetve vegyestüzelés, a megemelkedett energiaárak mellett pedig az előttünk álló télen még inkább előnyt élvez a gáz-, vagy villanyfűtéssel szemben. Egy kazán, vagy kályha esetében azonban mindig megvan annak a veszélye, hogy olyasmi is belekerül, aminek nem kellene.

Sajnos „hagyománya van” megyénkben is, hogy a felesleges szemetet, megunt dolgokat, elhasználódott bútorokat is a tűzre teszik. Ezek elégetése azonban nagyban hozzájárul a légszennyezéshez, sőt sok esetben olyan gázok is távozhatnak a kéményen keresztül a levegőbe, amelyek kifejezetten mérgezőek.

Bútorlap raklapszám

A legnagyobb közösségi oldalon a hirdetéseket böngészve szemet szúr, hogy több hirdetésben is nagy tételben kínálnak bútorlapokat, gyakorlatilag szétbontott, szétvágott, összetört bútorokat. Bár nem minden hirdetésnél írják ki, hogy egy tüzelőnek szánják, de van, ahol egyértelművé teszik, és, ahol nem, ott sem nehéz kitalálni, hogy milyen célból történik az árusítás. A bútorlapok azonban, festve, kezelve, sokszor műanyag bevonattal ellátva készülnek, így nem kell hangsúlyozni, hogy ezek elégetése mennyire környezetszennyező.

Szerettük volna megtudni, hogy van-e olyan hatóság, aki ellenőrzi az ilyen hirdetéseket, illetve, hogy ezek szankcionálhatók-e? Elsőként a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (Nébih) fordultunk, ugyanis a tűzifa eladókat ők ellenőrzik. Megkeresésünkre azt írták, hogy az eladásra kínált fatermék, a használt bútor, bútorlap nem tartozik a faanyagkereskedelmi lánc felügyelet, így a Nébih hatáskörébe.

Környezetvédelmi károsítással jár

„Ezen termékek esetében a tüzelési cél megjelölésével a hirdető olyan felhasználásra bátorítja a vevőjét, ami súlyos környezetvédelmi károsítással jár. A bútorok, bútorlapok ugyanis gyakorlatilag mindig valamilyen vegyi anyaggal kezeltek, amelyek elégetése során a levegő minőségét károsan befolyásoló anyagok távoznak a kéményen keresztül.

A hirdetésben szereplő bútorlap elégetése tehát környezetvédelmi hatással bír, azzal kapcsolatban a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságoknak tudnak eljárni.

Amennyiben a Nébih ellenőrzései során ilyen felhasználást, vagy arra való szándékot észlel, mindenekelőtt tájékoztatja a felhasználót annak veszélyéről és káros hatásairól, másrészt jelzéssel él az érintett környezetvédelmi hatóság felé” – tették hozzá.

Az érintetti kört is vizsgálják

Ezután a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztályához fordultunk, ahol arról tájékoztattak, hogy eddig nem érkezett megkeresés a tüzelési céllal eladásra szánt bútorlapokat illetően. Ha kifejezetten tüzelésre szánt bútorlapot kínálnak eladásra, feltételezhető, hogy a hirdetés jogsértő magatartásra buzdít. Amennyiben lakossági bejelentés, vagy valamilyen célellenőrzés keretében ilyen jogsértés gyanúja merül föl, a kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya és Környezetvédelmi Főosztálya hatósági eljárás keretében vizsgálja a jogsértést, annak érintetti körét és az eljárás megállapításainak fényében jár el a továbbiakban.