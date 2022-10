Rangos elismerésben részesült Mezőkövesd díszpolgára, a mezőkövesdi gimnázium egykori diákja.

A Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának egykori igazgatóját az American Journal of Obstetrics and Gynecology (AJOG), a szakterület legrégebbi és egyik legjelentősebb tudományos folyóirata egy riportsorozat, a Giants in Obstetrics and Gynecology keretében választotta a szülészet és nőgyógyászat nagyjai közé – olvasható az egyetem honlapján. Dr. Papp Zoltán meglátásuk szerint „az orvoslás gyakorlatát megváltoztató egyéniségek egy szűk, de annál fontosabb csoportjának tagja”.