Az egyik legveszélyeztetettebb főemlősfaj képviselői, két Liszt-majmocska érkezett a közelmúltban a Miskolci Állatkertbe – adta hírül közösségi oldalán a szervezet.

"Az európai állatkertek is az elsők között hoztak létre tenyészprogramot a megmentésükre. Ehhez a programhoz csatlakozott 2010-ben a Miskolci Állatkert és Kultúrpark is. Most azonban újra nagy reményekkel tekintünk a Liszt-majmocskáinkra, hiszen a közelmúltban egy teljesen új tenyészpár érkezett állatkertünkbe. A kétéves nőstény a Nyíregyházi Állatparkból, míg a négyéves hím az Olaszország északi részén fekvő Parco Faunistico "Le Cornelle" nevű állatkertből érkezett. A két állat jelenleg már együtt látható Trópusi-házi kifutójukban. Az első találkozásuk optimizmusra ad okot azzal kapcsolatban, hogy hamarosan családot alapítanak. Bízunk benne, hogy hosszú évek után újra kis Liszt-majmocskákkal tudjuk segíteni ennek a kritikusan veszélyeztetett főemlősfajnak a megőrzését" – írják.

Az apa hordozza a fiát

A majomfaj másik magyar neve a gyapjasfejű tamarin.

Érdekesség, hogy a Liszt név nem az ételre, hanem a zeneszerzőre utal, így csak a magyar és német nyelvterületen használják erre a fajra.

A majmocskák sörénye a híres magyar zeneszerző időskori hajviseletére emlékeztette a korábbi névadó zoológusokat – számol be honlapján a Miskolci Állatkert.

A karmosmajomfajok, amelyek közé a Liszt-majmocskák is tartoznak, igazán gondos szülők. Az utódokat közösen nevelik: a kölyköket gyakran az apa hordozza, az anya rendszerint csak a szoptatás idejére veszi őket magához. A faj fennmaradását az élőhelyéül szolgáló esőerdők irtása fenyegeti elsősorban, de jelentős problémát okoz a természetből kiszakított egyedeknek az illegális házikedvencként való tartása is mind a mai napig. Állatkertekben azonban szerencsére gyakori fajnak számít. Mintegy 300 intézményben, több mint 1 200 példányát tartják. Ezeknek pedig közel fele, mint, ahogy a miskolci Liszt-majmocskák is, az európai tenyészprogramban vesznek részt.