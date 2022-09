A jelenlegi Európai Uniós fejlesztési ciklus forrásainak hatékony felhasználása érdekében 2020-ban indult el az a munka, amelynek célja, hogy Miskolc a tágabb régió és Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlesztési terveivel összhangban alkossa meg saját jövőképét. A városi önkormányzat – a jogszabályi előírásokhoz is igazodva – elkészítette Miskolc Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját (FVS) és a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervét (TVP) - jelentette be csütörtökön sajtótájékoztatóján Veres Pál polgármester.

A stratégiákra azért van szükség, hogy Miskolc hatékonyan felhasználhassa a 2021-27-es Európai Uniós fejlesztési ciklusban a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP Plusz) révén a városnak leosztott 31,8 milliárd forintot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a megye területfejlesztési programjában azt a stratégiai célt fogalmazta meg, hogy Miskolc tudásközpontként, innovációra és kutatásfejlesztésra épülő gazdasági központként élhető és integráló város legyen. Ezzel párhuzamosan megfogalmazódott az is, hogy Miskolc kiemelt státuszt kapjon. Ezzel a döntéssel válik majd jogosulttá a város annak a bizonyos 31,8 milliárd forintnak a felhasználására.

Az elkészült stratégiát és a programtervet Miskolc eljuttatta a területfejlesztésért felelős Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzathoz, a megyei önkormányzat pedig támogatásáról biztosította a miskolci fejlesztési elképzeléseket. Veres Pál köszönetet mondott Bánné dr. Gál Bogárkának, a megyei közgyűlés elnökének, és a megyei hivatal közreműködő szakembereinek a munkáért.

Mindezeken túl szükség lesz az úgynevezett „irányító hatóság” igenlő válaszára is, majd Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének is jóvá kell hagynia a két dokumentumot. Ezt követően nyújthat majd be támogatási kérelmet a később megjelenő felhívásokra a miskolci önkormányzat.

Veres Pál

Fotós: ÉM

Élhető várost akarnak

Veres Pál dokumentumokban is megfogalmazódott fő célnak nevezte, hogy megállítsák Miskolc több évtizede tartó népességfogyását, a város színvonalas köz- és magánszolgáltatásokat biztosítson, minőségi munkahelyek jöjjenek létre és jó legyen a város közbiztonsága.

„Miskolc népességmegtartó képességének megőrzése együtt kell hogy járjon a lakosság életminőségének javulásával, ehhez megfelelő fenntartható infrastruktúra és szolgáltatások szükségeltetnek" – jelezte.

A polgármester elmondta, hogy kiemelt szerepet kap Miskolc fejlesztési elképzeléseiben: a klímaváltozás ellenére is a legélhetőbb magyarországi nagyváros legyen. Ehhez megvannak az adottságai is. Szeretnék, ha a város az itt összeérő nemzetközi közlekedési folyosók révén gazdasági, logisztikai és turisztikai tengely lenne.

A TOP Plusz alapelveihez igazodva a következő fejlesztési tengelyeket fogalmazták meg: fenntartható városfejlesztés, a fenntartható energiahatékonyság, a fenntartható humánfejlesztés és a fenntartható humán infrastruktúra kialakítása. A jövő feladata, hogy kidolgozzák azokat a konkrét projekteket, amelyekkel majd a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban lehetséges a rendelkezésre álló forrásokat felhasználni.

A konkrét elképzelések között van Miskolcon a Bogáncs utca további rekonstrukciója, az Avas-tető továbbfejlesztése és a Népkert teljes felújítása.