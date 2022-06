A Görömbölyi utca egyik telkének dombján áll a stílusosan Akropolisznak elnevezett épületkomplexum. A történelemkönyvek tanúsága szerint az Akropolisz a múlt században előbb a munkácsi, majd a hajdúdorogi görögkatolikus püspökség tapolcai nyaralóépülete volt. Miklóssy István hajdúdorogi püspök építtette a XX. század első harmadában. Kápolnáját egészen a második világháború kezdetéig a szomszédos fürdő vendégei is látogathatták. A komplexum a huszadik század második felében többször is tulajdonost váltott.

Átalakított funkciók

A rendszerváltozás után újra a görögkatolikusoké lett. A hajdúdorogi püspökség hivatalának megbízásából 1998-ban Krisztik Pál készítette el az Akropolisz átalakításának tanulmánytervét. Eszerint a földszinten kis alapterületű kápolna, könyvtár, olvasóterem, gondnoki lakás, míg a kialakított tetőtérben kilenc szoba és mellékhelyiségek kaptak helyet. A létesítményt jelenleg a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diák­otthon üzemelteti.

Mindezeken túl az Akropolisz az 1980-as évektől kezdve nyáron szabadtéri színházi előadásoknak adott helyet. Ezt a funkcióját meg is tartotta a mai napig. Sőt, a színházi komplexum felújítása éppen ezekben a napokban fejeződik be.

A Tapolca-projekt része

Az Akropolisz Szabadtéri Színpad felújítása egyébként része a „Miskolctapolca turisztikai fejlesztése” című 628 millió forintos projektnek, amely így Miskolc városa és a Miskolci Egyházmegye együttműködésével valósul meg.

Makkai László, a Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon igazgatója elmondta, hogy feladatuknak tartják, hogy az Akropolisz megújult formában visszanyerje régi fényét. A miskolci közönség, illetve a környéken élők is emlékeznek rá, milyen hangulatos nyári előadások voltak annak idején a színpadon. Országos hírű előadások és színészek is megfordultak az Akropolisz deszkáin. A járvány előtti csúcsesztendőkben egy nyári idényben 7-8 ezer ember is megfordult az előadásokon.