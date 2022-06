Helyben maradni

A selmeci hagyományokról is beszélt Koncz Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisztérium miniszterhelyettese. Az országgyűlési képviselő elmondta, hogy ő maga is részt vett szakesten. - Fantasztikus látni, hogy a mai napig őrzik a hagyományokat az egyetemen. A mai napon olyan okleveleket szereztek az itt tanulók, amelyre az egész országnak, az egész nemzetnek szüksége van – húzta alá Koncz Zsófia. Szólt a duális képzésről is. - Szinte minden nagy céggel van kapcsolata az egyetemnek. Ez több szempontból is kulcskérdés. Egyrészt az egyetemi évek alatt a hallgatók megismerhetnek egy vállalatot, másrészt abban is bízunk, hogy így a diplomások többsége a megyénkben marad, és itt képzeli majd el a jövőjét – emelte ki Koncz Zsófia.

- Tudjuk, hogy a tehetség, a tudástudás, az elkötelezettség, az odaadás és az alázat olyan kísérői az embereknek, amelyek tökéletes támaszt tudnak biztosítani szinte minden területen és helyzetben. Erről Szabó Tünde, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos beszélt. - Arra bíztatom önöket, hogy merjenek további célokat kitűzni, hiszen a 21. század immár teljesen más kihívásokat támaszt, mint amit az előző generációk megéltek – hangsúlyozta a kormánybiztos.

Szalamander

A diplomaátadó ünnepséget minden évben megelőzi a Szalamander. Szerdán este Miskolc belvárosából indultak el látványos fáklyás felvonulással búcsúzva a várostól és az egyetemtől a diákok. A hagyományos valétálási ünnepség része a Miskolci Egyetem „selmeci diákhagyományainak”, amelyet a szellemi kulturális örökség részévé is nyilvánítottak.

- Most kénytelen vagyok önöktől elköszönni Miskolc városa nevében, hiszen önök egyszerre voltak polgárai a Miskolci Egyetemnek és egyszerre voltak polgárai Miskolcnak – mondta köszöntőjében Veres Pál polgármester. - Abban bízom, hogy nagyon sokan azok is maradnak – tette hozzá a polgármester a Városház téren, amely minden évben kezdő pontja a szalamandernek.

Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektorának „Jó szerencsét!” köszöntését a diákok a hagyományos „Jó szerencsét!” üdvözöléssel viszonozták. A végzős hallgatók hagyományos ünneplőben, kezükben fáklyákkal valóban bevilágították a városháza egykori bejárata előtti teret. - Öröm önökre nézni! Nagy büszkeséggel tölt el rektorként, hogy én búcsúzhatok el a végzős évfolyamtól. Remélem, hogy nem örökre! - mondta köszöntőjében az egyetem rektora.

Holnap még vizsga

Süveges Huba harmadéves anyagmérnök hallgató, a következő szemeszterben végez majd, de a keresztfélév miatt ő is most búcsúzott a várostól és az egyetemtől. - Kicsit elszomorít, hogy ezek az egyetemi évek hamarosan lezáródnak, így búcsúzom a szaktársaktól, a barátaimtól. De ez még nem azt jelenti, hogy mindennek vége – mondta Süveges Huba, aki egyébként az estét most nem ünnepléssel, hanem tanulással tölti majd, mert másnap fizikából vizsgázik.

Tradíciók

A fáklyás felvonulás alatt a selmeci hagyományok szerint alsóbb évesek segédkeznek a végzősöknek. - Kísérjük a menetet, kiosztjuk a fáklyákat, kicseréljük azokat, amelyek már leégtek – foglalta össze feladataik egy részét Pataki Flóra, a Miskolci Egyetem másodéves, mesterszakos hallgatója. Bursch-nótáktól volt hangos Miskolc, de kik azok a bursch-ok? Nagy Dorottya villamosmérnök hallgató avat be minket: azok a diákok a burschok, akik ápolják a selmeci hagyományokat, és aszerint élnek. - Például a „Ballag már a vén diák” is egy olyan nóta, ami Selmecbányáról ered, és elterjedt országszerte – folytatta Pataki Flóra. - A „szép kis város Selmecbánya” is egy jellegzetes dal – tudtuk meg Bálint Lionel villamosmérnök hallgatótól, aki azt is elmondta, hogy ennek a nótának négy versszaka van, de ebből az utolsót csak akkor éneklik, ha Selmecbányán vannak. „Egyszer voltunk Selmecbányán a biz’a!/ Várt reánk az ősi város a biz’a!/ Távol tőled, mégis itt közöttünk/ Selmec téged soha nem felejtünk!” – hangzik az utolsó versszak, amit több száz éve ugyanígy énekeltek egykori hallgatók és tanárok is Selmecbányán.