A masszázsmedencéket gyártó Wellis Magyarország Zrt. tavaly jelentette ózdi szerepvállalását, azóta pedig a bővítés kapcsán alaposan felgyorsultak az események. A városból tavaly kivonult ABB üzemcsarnoka ismét megtelt élettel, több mint hatszáz munkavállaló dolgozik a Wellisnél, a cég pedig az ózdi közéletben is szeretne minél markánsabban megjelenni. Ennek az egyik jele, hogy a városi tanuszodában kialakítottak egy Wellis-szigetet, ami mostantól a wellness-szolgáltatással együtt bárki számára igénybe vehető.

Megjelenni a városban

– A saját munkavállalóink mellett igyekszünk az ózdiak kényelmét is biztosítani ezen a helyszínen, fogalmazott Varga Dorottya, a Wellis Magyarország Zrt. kommunikációs munkatársa. – Amikor kiderült, hogy a városban fogunk gyárat nyitni, gyakorlatilag egyből megkezdődött ez az együttműködés a hely fenntartójával. Folyamatosan törtük a fejünket, hogy miként lehetne ezen a helyszínen megjelenni, hiszen az uszoda abszolút illik a profilunkba. Nem titkoljuk, hogy egyfajta bemutató helyszínként is szolgál számunkra ez a hely. Nagyon szeretnénk, hogy a dolgozóink is kipróbálják azokat a medencéket, amelyeket ők raknak össze, de természetesen a település lakosságának is igyekszünk megmutatni magunkat. Az a célunk, hogy az ózdiak tudják, miről van szó, ha a Wellisről beszélnek.

Közös ötletek

Az önkormányzat számára is nagyon fontos, hogy olyan nagy foglalkoztatók vegyenek részt Ózd mindennapjaiban, akik biztosítani tudják a helyi családok megélhetését, akik jövőképet nyújtanak a fiatalok és az idősebb korosztály számára is.

– A Wellis Magyarország Zrt. már most több száz ózdinak biztosít munkahelyet, de örömteli az is, hogy egyre nagyobb mértékben igyekszik megjelenni a város mindennapi életében – fogalmazott Zsuponyó Anett, Ózd alpolgármestere. – A most átadott Wellis-sziget ennek ékes példája, hiszen bemutatja a cég termékeit, emellett pedig az ózdiak is kipróbálhatják a masszázsmedencéket. Bízom benne, hogy ezt a remek ötletet újabb és újabb projektek követik majd, amelyek a cég és a város számára is előnyösek lesznek.

Két, egyenként ötszemélyes medence kapott helyett az ózdi tanuszodában, mégpedig azon a fedett, szabadtéri helyszínen, amely a wellnessrészlegből azonnal megközelíthető. A hangtechnikával ellátott, színterápiás jakuzzik fúvókáinak az erőssége állítható, amit egy-egy kikapcsolódás, kezelés alatt személyre lehet szabni.

Szabadtéri, fedett

– Egy fontos állomásához érkeztünk ennek a kooperációnak, hiszen nagyot lépett előre az uszodánk wellness-szolgáltatása – tette hozzá Nagy-Mengyi Péter, az Ózdi Sport- és Élményközpont ügyvezetője. – Eddig is rendelkeztük szaunával és jakuzzikkal, de mostantól üzembe állítottuk a Wellis által felajánlott két medencét is. Reményeink szerint jön a jó idő, ezért a szabadtéren, de fedett tető alatt lehet majd élvezni a jakuzzik jótékony hatását.

(A borítóképen: A Wellis-sziget már bárki számára elérhető az ózdi tanuszodában)