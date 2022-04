Megkérdeztünk fiatal gimnazistákat, akik már betöltötték a tizennyolcat, elmennek-e szavazni az országgyűlési választáson, ha igen, miért tartják ezt fontosnak, és milyen szempontok alapján döntenek egyik vagy másik párt vagy jelölt mellett? Természetesen nem érdeklődtünk a konkrét választásukról, az a szavazófülke magányára tartozik.



Németh Márta, Bojti Boglárka és Tóth Ilona mindhárman a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 12. osztályos tanulói. Nagy várakozással készülnek életük első választására vasárnap. Márta szerint ez egy fontos dolog, részt kell benne venni, mert mint mondta: „Ebben az országban élek és felelős vagyok azért, ami történik az országban. Jó, hogy nekünk is beleszólásunk lehet a közügyekbe. Otthon a tágabb családban megosztó téma a politika, ezért legtöbbször tabutéma. Jobb a békesség. Én itt a Jezsuban találkoztam először egy kicsit komplexebb látásmóddal.”

Németh Márta

„Magam döntöttem úgy, hogy szavazni fogok, otthon is én vagyok az ösztönző. Sokat segített, hogy itt az iskolában társadalomismereti órán is volt erről szó, és a tanárunk mindkét oldalról elmondta a tudnivalókat. Olvasok is róla, és a barátokkal, osztálytársakkal is hatunk egymásra.” - osztotta meg Boglárka.



Ilona mindenképpen szavazni fog, annak ellenére, hogy egyik jelölt sem győzte meg, egyik sem képviseli teljesen, azt, amit ő akar. „Muszáj választani, mert ha nem megyek el, az rosszabb, akkor utána nincs jogom azt mondani, hogy nem tetszik az eredmény, mert nem mondtam semmit, hogy mi legyen. Nagy dolognak tartom, hogy demokráciában élhetek, ha jogom van szavazni, meg is teszem.” - mondta.

Tóth Ilona

A lányok megegyeztek abban, hogy a döntésüket befolyásolják ugyan az otthonról hozott hatások, és az iskolai, baráti közösség is, de mindhárman igyekeztek a tanulás mellett több forrásból is tájékozódni, legfőképpen az internetes oldalakról. Ott a pártok programjairól és a jelöltekről is olvastak információkat. A közösségeikben pedig kulturált vitákat folytattak az egyes kérdésekről.

Nagyon jónak tartják, hogy, ha vannak is élesebb nézeteltérések, veszekedés nincs. Mindig vannak hangadók, vélményvezérek is, de nem követik őket kritikátlanul. Meg van a saját véleményük és álláspontjuk. Úgy látják, hogy az emberek ki tudnak állni magukért, a véleményükért. „És ez tök jó!”- tette hozzá Boglárka.



Bojti Boglárka

„Nem arról van szó, hogy megmondanánk egymásnak, hogy kire szavazzunk, hanem arról, hogy magára a szavazásra, a részvételre akarjuk egymást rávenni. Arra, hogy menjünk el és mondjuk el, hogy mit akarunk?!” - egészítette ki Ilona.

Sajnálják, hogy a néhány társadalomismeret órán kívül, szervezett körülmények között, pl. akár osztályfőnöki órákon vagy különórán, külön alkalmi rendezvényen nincsenek ilyen beszélgetések és viták. A szabadidejükben többet beszélgetnek erről a témáról is. Ámbár most az érettségi a fő cél, az köti le az energiáik jelentős részét.