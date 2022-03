„Az egyesület csatlakozott a Híd a Kárpátaljáért Programhoz, a szurkolókkal közösen megtöltöttünk adományokkal egy 40 tonnás kamiont, a klubvezetés pedig felajánlotta a DVTK - ETO FC Győr Merkantil Bank Liga mérkőzés teljes bevételét a rászorulóknak. Ezután fiatal sportolók érkeztek Diósgyőrbe"- olvasható a DVTK honlapján.

- Egy nemes kezdeményezéshez csatlakozott a klub, amelynek fő célja, hogy az Ukrajnából érkező sportolókat elszállásoljuk, teljes ellátásukról gondoskodjunk és edzéslehetőséget is biztosítsunk számukra - fogalmazott Fogarasi Zoltán, a DVTK Labdarúgó Sportakadémia igazgatója. - 32 sportoló (30 fiatal fú labdarúgó és 2 leány röplabdázó) és 12 kísérő érkezett most hozzánk. Egyeztetve dr. László Istvánnal, a Miskolci Tankerületi Központ vezetőjével, a Karacs Teréz Középiskolai Kollégiumban és a DVTK egyik partner intézményében, a Miskolci Petőfi Sándor Kollégiumban lettek elhelyezve. A szállás mellett a napi étkezésüket is biztosítani tudjuk. Mivel aktív sportolókról van szó, így a rendszeres edzéslehetőséget a saját szakembereink bevonásával, a DVTK edzőközpontjában fogjuk megoldani. Az első edzést már meg is tartottuk, a futballisták mellett a két röplabdázó lánynak szintén lehetőséget adunk majd a rendszeres edzésekre, ehhez kértük a röplabda szakosztály segítségét. A fiatal sportolókat és kísérőiket meghívtuk a DVTK - Békéscsaba Merkantil Bank Liga mérkőzésre is, ők vasárnap a stadionban élőben tekinthetik meg a találkozót.

- Amikor úgy döntöttünk, hogy csatlakozunk ehhez a nemes kezdeményezéshez gyorsan fel kellett térképeznünk a lehetőségeink mellett azt is, hogy kiket tudunk bevonni a programunkba, akik ukránul is beszélnek - tette hozzá Fogarasi Zoltán, akadémiai igazgató. - A klubon belül több ilyen személy is van, de edzőként Kolok Volodymir az a kollégánk, aki az edzések lebonyolítása mellett nagyon sok időt tölt majd el a hozzánk érkező sportolókkal és kísérőikkel. Kiválóan beszél ukránul, ami ebben a helyzetben nagy segítség mindenki számára. Ezúton is köszönöm neki azt az önzetlen segítséget, amit eddig is tanúsított, hiszen szinte éjjel-nappal rendelkezésre áll. Ugyanakkor szeretném megköszönni kollégáimnak is azt a fáradhatatlan munkát és hozzáállást, amit e nemes ügy érdekében tanúsítanak, hiszen rengeteg energiát mozgósítottak annak érdekében, hogy minden zökkenőmentesen haladjon.

Fogarasi Zoltán azt is elmondta, hogy a jövő héten érkezik még egy labdarúgókból álló ukrán csoport, akiket a Miskolci Egyetemen és a DVTK egyik partnerklubjánál, a Sajóvölgye Focisulinál fognak elhelyezni.

A labdarúgókon és a két röplabdázón kívül a jégkorongozók is folyamatos készültségben vannak. Kilenc sportoló már meg is érkezett Miskolcra.

- A DVTK Jegesmedvék a Magyar Jégkorong Szövetségen keresztül 24 fiatal jégkorongozót és az ő hozzátartozóikat fogadja be, kilencen már megérkeztek közülük, a többiek érkezése bármelyik pillanatban várható - nyilatkozta Nagy Ádám, a DVTK Jegesmedvék Akadémia operatív igazgatója - Három kisbuszunk folyamatosan készültségben van, ha kapunk egy telefont, azonnal megyünk értük a határhoz. A Miskolci Jégcsarnok mellett található Generali Arénában 2-4 ágyas szobákban szállásoljuk el őket. Természetesen felszerelést, edzéslehetőséget és étkezést biztosítunk a gyerekek és hozzátartozóik számára.