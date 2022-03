Eddig közel 150, Ukrajnából menekült embert fogadott be ideiglenesen a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió. A szervezetnek három megyénkbeli és egy Heves megyei intézménye van, tudtuk meg Strébl Attila regionális intézményvezetőtől, aki elmondta: igazából szociális alapellátással foglalkoznak, ami nappali gondoskodást jelent, de alkalmazkodtak a jelenlegi körülményekhez. Megyénkben sajószentpéteri és ózdi intézményükben fogadnak menekülteket.

– A menekült emberek teljes ellátást kapnak, szállást, élelmet, tisztálkodási lehetőséget, tiszta ruhákat. Biztosítjuk számukra az orvosi vizsgálatot, ha pedig csecsemők is érkeznek, akkor védőnő segít az édesanyáknak. Mert édesanyák és gyermekeik érkeznek hozzánk, hiszen a sorköteles férfiakat nem engedik át a határon. Legutóbb 60 ember töltött el 2-3 napot a sajószentpéteri intézményünkben, akiknek az ügyintézésben is segítséget nyújtottunk. Jelenleg az ózdi központunkban lakik egy nagy család, összesen 15 fő. Ők szeretnének hosszú távon a megyében maradni. A felnőttek már felvételt is nyertek a miskolci Bosch cégnél, nemsokára munkába állnak, intézzük a papírjaikat. Sok mindenre van szükségük: adókártyára, lakcímre, idegenrendészeti papírokra a letelepedéshez és menekültstátuszra. De segítünk abban is, hogy a gyermekek iskolába, óvodába járhassanak. Az említett család addig marad nálunk, amíg a szülők meg nem kapják az első fizetésüket. Utána önálló életet kezdenek – sorolta Strébl Attila.

Mint mondta, sok segítséget kaptak ahhoz, hogy az embereket el tudják szállásolni. A Miskolci Egyetem 100 darab ágyat adományozott, ezeket osztották el a sajószentpéteri és a hevesi intézményük között. Ózdon a városi önkormányzat segített, valamint a család- és gyermekjóléti központ, de összefogtak a civilek és a vállalkozók is. Az élelmet is felajánlásokból tudják biztosítani a befogadott embereknek, ebben szintén segít a városvezetés, a vállalkozások, de mindenki, aki csak tud, és ez szenzációs, fogalmazott a regionális intézményvezető.

Átmeneti szállás



– A háborúból vagy az elől menekülő emberek traumatizáltak, egy kis táskával érkeznek hozzánk. Úgy indultak el otthonról, hogy elképzelésük sem volt, mi lesz velük, csak biztonságban szerettek volna lenni. Ezt a biztonságot most megkapják hazánkban. Megszálltak nálunk orvostanhallgatók is, akik Ukrajnában tanultak, dél-afrikaiak, zimbabweiek és indiaiak. Nekik abban segítettünk, hogy eljuttattuk őket a budapesti nagykövetségekre, ahol intézték a hazajutásukat. Tulajdonképpen átmeneti szállásként működünk. Abban tudunk a leghatékonyabban segíteni, hogy a hozzánk érkezőket eljuttatjuk olyan helyre, ahol tartós elhelyezést kaphatnak. Nálunk megpihennek és megnyugszanak kicsit a családok – mondta Strébl Attila.

Szállás, utazás, ellátás

A menekültek ellátásával kapcsolatban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivataltól megtudtuk: a magánjellegű, az önkormányzati, az egyházi és a karitatív szervezetek által tett szállásfelajánlásokat megyénkben a megyei védelmi bizottság koordinálja. A menekültek jelentős része előre egyeztetett szálláshelyekre érkezik. Akiknek nincs előre megszervezett szálláshelyük, azoknak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság biztosít szálláshelyet, valamint megszervezi a menekültek utaztatását is. A szálláshelyeken napi háromszori étkezés biztosított.

