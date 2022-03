Hozzátette: sok helyen problémás a gyorshajtás és a lakosság részéről is érkeztek szép számmal javaslatok mérési helyszínként. Ezek egy része már ismert volt a rendőrök előtt, és visszatérően ellenőriznek is ezeken a helyszíneken, de olyan is akadt, amire a lakosság hívta fel a figyelmüket és ez alapján illesztették be az ellenőrzésbe.

- A Szent István utca azért is került be a helyszínek közé, mert néhány éve itt történt egy gyalogoselütés. Egy iskolába igyekvő kislány szeretett volna átkelni a kijelölt gyalogátkelőhelyen, azonban egy érkező autós nem észlelte és elütötte. Az volt a szerencse, hogy a kislány reflexszerű mozdulattal elfordult a járműtől és a hátán lévő iskolatáskát találta el a jármű, így nem lett komolyabb baja a gyereknek – mondta Szmrek Tamás.

A százados hozzátette, a sebességtúllépés a leggyakoribb baleseti ok és nem csak a miskolci rendőrkapitányság illetékességi területén. A Szent István utcán 40-es sebességkorlátozó tábla van érvényben, a sebességmérőt 50 kilométer/órára állították, tehát az ennél gyorsabban hajtók kerültek ellenőrzés alá. 58-as sebességig szabálysértést követtek el a járművezetők, amit helyszíni bírsággal szankcionáltak, afelett már közigazgatási jogsértés valósult meg.

Az ellenőrzés alatt bőven volt „kapás”, előfordult, hogy „zsinórban szedték ki” a gyorshajtókat. Egyikük elárulta, hogy bár igyekszik betartani a közlekedési szabályokat, ezúttal hibázott, 40 helyett 56 kilométer/órás sebességgel közlekedett, amiért 10 ezer forintos büntetést kapott.