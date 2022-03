Mennyire hatékonyak a világszerte alkalmazott klímastratégiák? Tényleg olyan apokaliptikus változásokat hoz az éghajlatváltozás az életünkben, mint azt a média, a politikusok és a zöld mozgalmak sugallják? Ezeket a kérdéseket is megválaszolja előadásában. Szerinte sokaknak a helyzet dramatizálása az érdeke, hiszen az ökokatasztrófa hangsúlyozásával könnyebben meg tudják szólítani az embereket, mint a helyes ökológiai megoldások, jó gyakorlatok bemutatásával.

Bjorn Lomborg szerint a klímaváltozás káros hatásainak megelőzésére ma sokkal nagyobb figyelmet szentelünk – és sokkal többet is költünk – mint a negatív hatásokhoz való alkalmazkodásra, pedig az éghajlatváltozás nem elkerülhető, már a mindennapokban is tetten érhető. Lomborg szerint az oktatásra, az innovációra és az életszínvonal növelésére kellene több pénzt fordítanunk, mert a szegénység egyértelműen növeli az éghajlatváltozásnak való kitettséget, a jólét és a technikai fejlettség viszont ellenállóbbá teszi a társadalmakat.

Ilyen és ehhez hasonló témákról hallhatnak a Mathias Corvinus Collegium vendégétől a könyvbemutatóval egybekötött pódiumbeszélgetésen március 16-án 17 órától, a miskolci MCC képzési központjában, a Szemere Bertalan u. 4. szám alatt.

Bjorn Lomborg

A Copenhagen Consensus Center alapító elnöke, aki korábban a Dán Környezetvédelmi Értékelő Intézet igazgatója és a Koppenhágai Üzleti Főiskola tanára volt. Végzettsége szerint politológus, mégis a statisztika és a gazdasági modellezés területén vált híressé. Több mint 20 éve tanulmányozza a klímaváltozást. Nemzetközi hírnevet A szkeptikus környezetvédő és a Hidegvér! és A szkeptikus környezetvédő útikalauza a globális felmelegedéshez c. könyveivel vívott ki magának. Lomborgot 2004-ben a Time magazin a világ 100 legbefolyásosabb embere közé választotta, 2005-ben a Foreign Policy and Prospect magazin listáján ő a világ 14. legbefolyásosabb tudományos személyisége, a World Economic Forumon pedig a „Fiatal Globális Vezetők” közé választották. 2008-ban a Guardian őt is azon 50 ember közé sorolta, aki megmentheti bolygónkat.