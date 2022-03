Március 15-e üzenete ma is él, ma is jelen van, és ma is a szabadságról szól. Emlékeznünk kell arra a napra, amikor a szabadság és a nemzeti függetlenség ügye elválaszthatatlanul összeforrott – hangzott el a megemlékezésen.

A két szónok, Tóth Balázs, a város polgármestere és dr. Pankucsi Márta jogász, szociológus – aki több szálon kapcsolódik a településhez - párbeszédben elhangzott megnyitója során hangsúlyozták ezeket a gondolatokat.

A magyarság jelentőségét, az összetartozás fontosságát, valamint, hogy március 15-e a magyar nemzet legnagyobb ünnepe – ezt hangoztatta beszédében Tállai András miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője.

Az ünnepi műsorban Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész, továbbá Herczeg Flóra népdalénekes, illetve a Zsolca Táncegyüttes és a Nyékládházi Ifjúsági Fúvószenekar is közreműködött.

Az esemény fényét emelte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Huszár és Lovas Hagyományőrző Egyesület felvonulásával.

A megemlékezés zárásaként megkoszorúzták Kossuth Lajos emléktábláját és lerótta kegyeletét a nemzeti ünnepen a város vezetése, a történelmi egyházak, a helyi intézmények, valamint a pártok és a civil szervezetek képviselői. A hagyományőrző egyesület, valamint a fúvószenekar kísérte a tisztelet virágainak elhelyezését.