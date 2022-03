„Ez az átadás nemcsak azért fontos számomra, mert 16 évig polgármester voltam Bánhorvátiban, hanem azért is, mert jelenleg is itt élek a családommal. Tehát mondhatom azt, hogy ez a hely kiemelt szerepet tölt be az életünkben” – fogalmazott a képviselő.

További részletek az Észak-Magyarország csütörtöki számában!