Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezés kezdő aktusaként az önkormányzat képviseletében Mikola Gergely polgármester, dr. Bratu Tamás alpolgármester és dr. Szántó Marianna jegyző helyezte el a város koszorúját Petőfi Sándor szobránál. Őket követték a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség abaúji és encsi szervezeteinek, valamint a KDNP encsi szervezetének képviselői, majd a városi intézmények és a helyi civil szervezetek tisztelgői.



A koszorúzást követően a Váci Mihály Gimnázium és Kollégium aulájában ünnepi beszédet mondott dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, aki hangsúlyozta: „Eleink, itt Abaújban is, a történelemben nem először és nem utoljára tették honvédő szabadságharcukkal Európa számára egyértelművé, hogy mi, magyarok épp olyan ranggal bírunk, mint bármely más nép a kontinensen. Megmutattuk, hogy velünk számolni kell. Nem fogadhatjuk el a méltánytalanságot, az idegen érdekek szolgálata nekünk nem kötelezettségünk. Mindig kiálltunk magunkért, és ez ad nekünk tartást, ebből meríthetünk erőt. A nagyhatalmak akkor is, most is a saját érdekeiket követve cselekszenek. Az egyik most is háborút folytat egy szomszédos országban, amely nagyhatalom negyvenöt évig tartotta megszállva Magyarországot, leverte az 56-os forradalmat, és csapatokat küldött a szabadságharcosok ellen 1848-ban is” – mondta a képviselő. Hozzátette: „Szabadságszerető népként a mottónk és célunk ma is a márciusi ifjak tizenkét pontjának a kezdősora: »Legyen béke, szabadság és egyetértés!« Az éppen folyó háború fényében ez az óhaj nem is lehetne időszerűbb vagy fontosabb! Ma is van okunk aggódni, de annál inkább cselekedni, okos és bölcs döntéseket hozva.”