A napokban hivatalosan is átadták Encsen az EMSK Fitnesst. A szalagot Mikola Gergely, a város polgármestere és Vezse Attila, a Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár igazgatója vágta át.

Az új konditeremnek érdekes története van, hiszen azt a 2015-ben bezárt városi uszoda öltözőinek átépítésével alakították ki. A régi uszoda állaga ugyanis annyira leromlott, hogy eredeti funkcióját már nem tölthette be.

A helyiek ötlete volt

– A legutóbbi önkormányzati választás után kérdeztük meg a városban élőket, hogy milyen szerepet kapjon az épület – mondta lapunknak a polgármester. – Az egyik ötlet a konditerem volt. Az átalakítást 2020-ban kezdtük előkészíteni, majd a járvány miatt kétszer is be kellett zárni a sportközpontot. Azonban az intézmény karbantartóinak közreműködésével, önkormányzati forrásból 2021 szeptemberére elkészült a terem.

Ekkor még próbaüzemben működött, egészen a mostani átadásig.

Mindenki számára nyitott

A végleges kialakításkor figyelembe vettük a termet használók igényeit, javaslatait. A próbaüzem alatt 60-80 bérletesünk volt, akik rendszeresen jártak edzeni. A termet 25 millió forint ráfordítással hoztuk létre, az összeg 90 százaléka önkormányzati forrás, a többit a sportközpont költségvetéséből pótoltuk. Pluszban még olyan eszközöket is beszereztünk, amelyeket az idejárók javasoltak. Most már mindenki számára nyitott a terem, a gépeink minden igényt kielégítenek. Van közöttük olyan, ami nőknek való, és olyan is, ami férfiaknak. Ezek teljesen új, jó minőségű, a legmodernebb eszközök. Mindenféle mozgásra van lehetőség, jöhet, aki fogyni akar, aki erősödni, de az is, aki egy kis izmot szeretne felszedni – sorolta Mikola Gergely.

Szakszerű segítség

Elmondta, hogy a teremben a vendégeknek négy munkatárs nyújt segítséget. Közülük hárman közfoglalkoztatottak, de a konditerem bevételeit szeretnék bérre költeni, és a jövőben rendes munkatársként alkalmazni őket. Közöttük van olyan szakember is, aki fitneszinstruktori végzettséggel rendelkezik, így ő szakszerű segítséget tud adni, ha valaki elakadna az edzésben.

A polgármester jelezte, további terveik vannak az egykori uszoda épületével. Pályázatot nyújtottak be szabadidőközpont kialakítására. A 400 millió forintos pályázat lehetővé tenné egy 400 négyzetméteres játszóház kialakítását. Lenne többek között falmászás, bowling, biliárd, csocsó és léghoki. A házat minden korosztály igénybe veheti majd. Itt kapna helyet a nyugdíjasklub, de az ifjúsági terem is.

Encsen egyébként épül az új uszoda, már az utolsó simításokat végzik az épületen. Sikeresek voltak a közműbekötések, februárban hálózatfejlesztés történt, és úgy néz ki, hogy tavasszal át is tudják adni, tette hozzá reményteljesen Mikola Gergely.

(A borítóképen: Vezse Attila és Mikola Gergely az átadáson)