A húsvét elengedhetetlen kelléke a tojás. Hagyomány, az élet és az újjászületés jelképe. Nem véletlenül adják a lányok a fiúknak ezt a termékenységi szimbólumot. Ma már kihalófélben van a tojásfestés, -patkolás és az egész húsvéti locsolkodás, de a szerencsésekre még talán vár néhány szebb darab az idén is.

Piaci körképünk mindenesetre azt mutatja, lesz alapanyag a pirosra festett tojásokhoz. A boltokban és a piacokon is felkészültek a nagyobb keresletre. Az árak, mint mindig, most is emelkednek, de vannak nagy eltérések, és helyi akciókban is lehet reménykedni, tudtuk meg érdeklődésünk során.



Ötvenöt forint



Húsvétra ötvenöt forint körül alakulhat a tojás fogyasztói átlagára, a hazai termelők képesek kielégíteni az ilyenkor megnövekvő igényeket is – derül ki az Agroinform elemzéséből.

A takarmány-, energia- és munkaerőköltségek megugrása miatt azonban már rövidebb távon is további jelentősebb áremelkedésre lehet számítani. 2021 utolsó negyedévében a tojáságazatban a takarmányok ára közel 40 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi mértéket, eközben a termelők a tojást mindössze 16 százalékkal magasabb (28,17 forint darabonként) termelői áron tudták értékesíteni a 2020 végi szinthez képest. A gazdaságok jelentős része már önköltségi szint közelében vagy az alatt működött, a valós ráfordításokat legalább negyvenforintos termelői ár tudná fedezni az ágazati szakértők szerint. Amire most esély is van.



Akadozik az import



„Az elmúlt hetekben a madárinfluenza miatt mind Franciaországban, mind Olaszországban jelentős tojótyúkállományt kellett felszámolni, emellett a háború kitörése miatt a korábbi jelentős ukrán tojásimport is akadozik. A csökkenő kínálat miatt a kereskedők immár hajlandóak megfizetni a termelők által igényelt negyvenforintos átlagos termelői árat” – mondta Molnár Györgyi, a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének (Tojásszövetség) titkára. „Ez az árszint már biztosítani tudja a hazai gazdaságok megfelelő működését a következő hetekben is, garantálva a húsvéti időszak megfelelő tojáskínálatát” – tette hozzá.



A Búza téren



Ami jó hír a termelőknek, nem biztos, hogy jó a vásárlóknak. A magasabb termelői ár előbb-utóbb megjelenik majd a polcok árcéduláján is. Húsvétig az előrejelzések szerint várhatóan valóban ötvenöt forint körüli értékre kúszhat fel az átlagár.

A prognózist ellenőriztük kedden Miskolcon a Búza téri piacon, ahol azt tapasztaltuk, hogy a négy méretben (S, M, L, XL – kicsi, közepes, nagy és extra nagy) kapható tyúktojások ára az egyes kategóriákban 32–35, 46–50, 51–55 és 56–60 forint volt. Vagyis máris elérte az átlagár a jósolt mértéket. Az aktuális árak a boltokban ugyanakkor nagyon eltérőek lehetnek.

Magyarországon a kereslet közel 80 százalékát a hazai gazdaságok elégítik ki, amelyek 2021-ben összesen 1,27 milliárd darab tojást termeltek. Az egy főre jutó tojásfogyasztásunk átlagosan kétszáznegyven darab évente.



(A borítóképen: A Búza téri piacon már elérte a tojás átlagára a jósolt értéket)