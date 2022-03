„Élet a Hernád és a Bodrog folyók között” (HOBO) címmel a 2021–2027-es fejlesztési ciklusban megvalósuló interregionális projekt aktuális helyzetét és kutatási eredményeit mutatták be pénteken Tokajban, hétfőn pedig a Füzérradványban megrendezett konferencián. A projekt fő célja a Bodrog és a Hernád folyók által közrezárt, határon átnyúló térség gazdasági és turisztikai együttműködésének növelése, és tartós szlovák–magyar projektpartnerségek kialakítása, hatékony közös pályázatok létrehozásával. Dr. Kovács Attila a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. képviseletében mint a HOBO projekt magyar felelőse elmondta, jelenleg a 2021 szeptemberében indult magyar–szlovák együttműködés előkészítő munkálatai zajlanak. Ennek keretében kutatásokat és elemzéseket végeztek már meglévő térségi adatokra támaszkodva, úgynevezett „big data” (nagy tömegű adatállományok feldolgozása) módszerrel, amelynek célja a meglévő helyzet pontos megismerése volt, a gazdaság, társadalom, közigazgatás, demográfia, turisztika és egyéb területeken. Hangsúlyozottan a határ mindkét oldalán. Megnézték például a közlekedési infrastruktúrákat, közúton, vasúton, bicikliutakon, és ezek lehetséges összekapcsolhatóságát, javítását. Az eredmények alapján készült az a tanulmány, amelyet most bemutattak két szlovák és két magyar helyszínen azoknak, akik a határ mindkét oldalán érintettek, és akiknek az ötleteit, javaslatait várják, hogy készüljön egy „projekttárház”, amiből beépíthetnek a további tervekbe. Fontos, hogy az itt élők, önkormányzatok, vállalkozások és szervezetek motiváltak legyenek a részvételben. Ez most a felkészülés első fázisa volt, a konkrét pályázatokat jövő év januárjában írják ki.

Kiemelt területek



Erényi Tünde, az Infó Pont, a Kassa Megyei Önkormányzat Régiófejlesztési Főosztályának vezetője szerint a természet- és környezetvédelem, valamint a körforgásos gazdaság támogatása lesznek a kiemelt területek. A turizmusfejlesztéshez az eddigiektől eltérő, komplexebb és új szemléletű ötleteket várnak.