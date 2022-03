A Bükki Pálinka Lovagrend jóvoltából, a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap pályázatának segítségével pincevásárlás és annak felújítása történt meg Cserépfaluban. Az egyesület 4,5 millió forint támogatást nyert a pince rekonstrukciójára. Az ülőhelyek, asztalok beszerzése és az ajtók cseréje mellett az érdeklődők látogatásuk során olyan pálinkákkal találkozhatnak, melyek a Kárpát-medence érdekességei, jellegzetességei.

Több sikeres beruházás

Tiszatarjánban a Belügyminisztérium támogatásának köszönhetően újult meg a település polgármesteri hivatala, amely magában foglalja az épület tetőcseréjét, a födém hőszigetelését, illetve az intézmény teljes belső festését, tapétázását. Eszközbeszerzésre is sor került, székekkel és asztallal bővült az épület házasságkötő terme. A támogatás összege 35 287 983 forint volt. A Vidékfejlesztési Program, kormányzati határozat, illetve a Magyar Falu Program támogatásaival a település kultúrháza is megújult. Tetőcsere, alaptest és oldalfalak megerősítése, energetikai korszerűsítés, az elektromos hálózat fejlesztése, illetve belső felújítás is megvalósult az intézményben. A beruházás összköltsége 54 millió 596 ezer forint volt. A Magyar Falu Programnak köszönhetően óvodai játszótéri fejlesztés, illetve a Liszt Ferenc utca felújítása is megvalósult.

Az átadásokon jelen volt Tállai András, a térség országgyűlési képviselője, aki elmondta: „Öröm látni a települések fejlődését. Bízom benne, hogy 2022-től folytathatjuk majd a közös munkát a dél-borsodi térség előrehaladása érdekében.”

(A borítóképen: Tállai András a pálinkalovagok között Cserépfaluban)