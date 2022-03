Húsvétra hangoló címmel rendez ingyenes mesterségbemutatót és kézműves-foglalkozásokat a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóháza vasárnap 10-től 17 óráig, a Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák IX. Országos Hete keretében.

Felelevenítik a hagyományt

Az ünnepre felkészítő alkalmon a résztvevők olyan technikákat tanulhatnak, amikkel szebbé tehetik a húsvétra feldíszített otthonukat.

– Sokadik alkalommal tartjuk meg ezt a rendezvényt a „Kezeink dicsérete” című Európai Művészet és Kézművesség Napjaihoz (JEMA) csatlakozva, amely idén a húsvét előtti időszakra esik. Próbáltunk olyan kézműves-foglalkozásokat szervezni gyakorlásképpen, amelyek felkészítenek az előttünk álló ünnepre – mondta Gergye Zoltán, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnöke. – Lehetőséget biztosítunk rá, hogy nálunk megtanulhassák az alapokat azok, akik szeretnének egy kicsit otthon kézműveskedni, esetleg tojásfát csinálni. A műhelyek között lesz tojásfestés, textil- és csuhéfigura-, valamint mézeskalács-készítés, tűznemezelés, agyagozás, gyöngyfűzés is. A legkisebbeknek pedig népi játszóház. A csoportokra érdemes előre regisztrálni, a hímestojás-díszítésre már most túljelentkezés van. A foglalkozásokba igyekszünk belecsempészni az ünnepi hagyományokat. Olyan kérdésekre keressük a választ például, hogy miért piros a hímes tojás. Vagy hogy mely népművészeti motívum mit jelent. Emellett a népdalokon keresztül felelevenítjük a húsvéti népszokásokat. Egy népzenész fog nekünk erről mesélni. A locsolkodás például mára teljesen beépült a nagyvárosokban is az ünneplésbe, de valójában egy néphagyományból ered. Amit most megtanítunk, azt húsvétkor újra lehet gyakorolni. Akkor is tartunk majd egy hasonló, kicsit nagyobb szabású kézművesnapot.

(A borítóképen: Készülnek a húsvéti tojások. A felvétel a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület korábbi rendezvényén készült. Fotó: Olvasónktól)